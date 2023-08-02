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В Тюмени из окна многоэтажки на Мельникайте выпала девушка

2 августа 2023, 12:28
Фото: 1MI
На место инцидента прибыла бригада скорой помощи.
Фото: Тг-канал "ЧС Тюмень".

В областной столице молодая девушка выпала из окна 8-мого этажа. Всё произошло на улице Мельникайте, 113.

Очевидцы сообщают, что на место инцидента приехала бригада скорой помощи. В этот момент она была ещё жива. Подробности пока неизвестны. Это уже второй случая за неделю.

Ранее «Наш город» сообщал, что 29 на Мысу из окна дома по улице Тимофея Чаркова выпал мужчина. Медики прибыли через 9 минут, но спасти его не удалось. 13 июля в Тюмени из окна девятиэтажного дома выпала 15-летняя девочка. От полученных травм школьница скончалась на месте.

В Тюмени из окна 20-этажки по Тимофея Чаркова выпал мужчина
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Александр Мязин
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