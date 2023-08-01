Тюменцам предлагают упаковывать конфеты за 5 тысяч рублей в день

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:00
Updated Сегодня, 03:00
Жителям областной столицы предлагают стать упаковщиками конфет в Москве. Такая вакансия появилась на популярном сайте «Авито». Работодатель отмечает, что готов платить до 5200 тысяч рублей за отработанную смену.
Кроме того, по словам разместивших объявление, работникам предоставляется бесплатное жилье и питание.
— Приглашаем женщин и мужчин без опыта для работы на крупнейшем производстве шоколадных конфет с бесплатным проживанием, — говорится в объявлении.
Кроме того, сообщается, что работники получат соцпакет, транспорт до работы и скидки компании. Отмечается, что на эту должность компания принимает также людей без опыта.