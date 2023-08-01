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Тюменцам предлагают упаковывать конфеты за 5 тысяч рублей в день

1 августа 2023, 02:58
Фото: 1MI
тюменцам предлагают неплохие деньги за упаковку конфет
На упаковку принимаются также люди без опыта работы.
Сюжет
Тюмень

Жителям областной столицы предлагают стать упаковщиками конфет в Москве. Такая вакансия появилась на популярном сайте «Авито». Работодатель отмечает, что готов платить до 5200 тысяч рублей за отработанную смену.

Кроме того, по словам разместивших объявление, работникам предоставляется бесплатное жилье и питание.

— Приглашаем женщин и мужчин без опыта для работы на крупнейшем производстве шоколадных конфет с бесплатным проживанием, — говорится в объявлении.
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Кроме того, сообщается, что работники получат соцпакет, транспорт до работы и скидки компании. Отмечается, что на эту должность компания принимает также людей без опыта.

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#Шоколад#Работа#Конфеты#Тюмень#Вахта#Анастасия Ильина
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