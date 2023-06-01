В центре Тюмени блогер спровоцировал давку из-за «клубники в шоколаде»

По данным Telegram-канала «Темы Тюмени», шоумен Марсель Мурзагильдин совместно с компанией по доставке решил раздать «клубнику в шоколаде». Желающих оказалось довольно много, горожане начали толкаться, взрослые пихали детей, брали по несколько коробочек. Всю бесплатную клубнику очень быстро разобрали.