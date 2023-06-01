В центре Тюмени блогер спровоцировал давку из-за «клубники в шоколаде»

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
По данным Telegram-канала «Темы Тюмени», шоумен Марсель Мурзагильдин совместно с компанией по доставке решил раздать «клубнику в шоколаде». Желающих оказалось довольно много, горожане начали толкаться, взрослые пихали детей, брали по несколько коробочек. Всю бесплатную клубнику очень быстро разобрали.
Сегодня «Наш город» сообщал, что жители Тюмени не довольны высокими ценами на аттракционы. Билет стоит от 220 до 370 рублей.