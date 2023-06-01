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В центре Тюмени блогер спровоцировал давку из-за «клубники в шоколаде»

1 июня 2023, 11:41
Фото: 1MI

На Цветном бульваре давка из-за «клубники в шоколаде»

Блогер спровоцировал давку в центре города из-за бесплатной клубники. Всё произошло 1 июня на Цветном бульваре.

По данным Telegram-канала «Темы Тюмени», шоумен Марсель Мурзагильдин совместно с компанией по доставке решил раздать «клубнику в шоколаде». Желающих оказалось довольно много, горожане начали толкаться, взрослые пихали детей, брали по несколько коробочек. Всю бесплатную клубнику очень быстро разобрали. 

Сегодня «Наш город» сообщал, что жители Тюмени не довольны высокими ценами на аттракционы. Билет стоит от 220 до 370 рублей.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Очереди#Бизнес
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