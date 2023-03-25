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Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

В Тобольке будут делать шоколад с хреном и козульками

25 марта 2023, 08:20
Фото: 1MI

В Тюменской области откроют шоколадную фабрику

В Тюменской области откроется шоколадная фабрика. Производство лакомства запустят в Тобольске. Об этом сообщил глава администрации города Максим Афанасьев в своем тг-канале.

По его словам, с предпринимателями уже обсуждены вопросы по подготовке помещения для производства, музея и кофейни. Их планируют разместить на Базарной площади города.

В планах у предпринимателя Дарьи Егорой выпускать несколько видов шоколада — кремлевскую коллекцию из белого шоколада с хреном, темный с монастырским бутербродом и молочный с козульками.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области частные предприниматели открыли семейную сыроварню, на которой сегодня выпускают 10 видов сыра. В том числе пармезан, с кедровыми орешками и кофейными зернами.

#Общество#Новости тюмени#Производство#Шоколад#Тобольск#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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