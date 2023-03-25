В Тобольке будут делать шоколад с хреном и козульками

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
По его словам, с предпринимателями уже обсуждены вопросы по подготовке помещения для производства, музея и кофейни. Их планируют разместить на Базарной площади города.
В планах у предпринимателя Дарьи Егорой выпускать несколько видов шоколада — кремлевскую коллекцию из белого шоколада с хреном, темный с монастырским бутербродом и молочный с козульками.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области частные предприниматели открыли семейную сыроварню, на которой сегодня выпускают 10 видов сыра. В том числе пармезан, с кедровыми орешками и кофейными зернами.