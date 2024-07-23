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Конфеты

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2024
На рынке в Тюмени продают шоколадные конфеты за 5500 рублей
Одна такая конфета будет стоить примерно 80 рублей. Выяснилось, что это вовсе не опечатка: в фирменных магазинах они стоят не сильно дешевле.
23 июля, 09:31
2023
Тюменцам предлагают упаковывать конфеты за 5 тысяч рублей в день
На упаковку принимаются также люди без опыта работы.
1 августа 2023, 02:58
2022
«Лучше бы фантики положили»: тюменку возмутил подарок для детей от губернатора
Многодетную жительницу Тюмени возмутил сладкий новогодний подарок от губернатора. На троих детей она получила всего одну килограммовую коробку конфет.
15 декабря 2022, 08:33
В тюменскую колонию пытались передать конфеты с начинкой из наркотиков
8 октября 2022, 05:02

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