Тюменец украл из магазина сыр и шоколад и пошел торговать ими на улице

Как выяснилось, похититель решил пойти на преступление вовсе не потому, что хотел накормить голодную семью. Он просто решил «заработать» на этом деньги и устроил распродажу украденного на улице случайным прохожим. Деньги потратил на личные нужды.
Правда праздник продлился недолго - «предпринимателя» задержали сотрудники полиции. В преступлении 36-летний тюменец сознался. А позже выяснилось, что это уже не первая кража «горе-биснемена» - ранее он таким же образом похитил продукты из другого магазина. Правда сумма была скромнее - 1500 рублей.
В настоящее время против тюменца возбуждено уголовное дело. «Предприниматель» находится под подпиской о невыезде.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени местная жительница похитила из торговых центров различный вещи на сумму более 35 тысяч рублей. На данный момент она задержана.