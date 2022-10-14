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Тюменец украл из магазина сыр и шоколад и пошел торговать ими на улице

14 октября 08:43
Житель Тюмени украл из магазина тридцать пять кусков сыра, несколько упаковок с шоколадом, йогурты и порядка трех десятков киндер-сюрпризов. Общая сумма похищенных продуктов составила более шести тысяч рублей.
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Полиция

Как выяснилось, похититель решил пойти на преступление вовсе не потому, что хотел накормить голодную семью. Он просто решил «заработать» на этом деньги и устроил распродажу украденного на улице случайным прохожим. Деньги потратил на личные нужды.

Правда праздник продлился недолго - «предпринимателя» задержали сотрудники полиции. В преступлении 36-летний тюменец сознался. А позже выяснилось, что это уже не первая кража «горе-биснемена» - ранее он таким же образом похитил продукты из другого магазина. Правда сумма была скромнее - 1500 рублей.

В настоящее время против тюменца возбуждено уголовное дело. «Предприниматель» находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени местная жительница похитила из торговых центров различный вещи на сумму более 35 тысяч рублей. На данный момент она задержана.

#Полиция#Уголовное дело#Продукты#Бизнес#Тюмень#Торговля#Магазины#Кража#УМВД#Валентина Бурнашева#Видео
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