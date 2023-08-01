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Тюменским «жаворонком» и «совам» разрешат учиться по личному расписанию в вузе

1 августа 2023, 02:33
Фото: 1MI
Речь пойдет о студентах-медиках.

Тюменским студентам разрешат учиться по индивидуальному расписанию. В зависимости от того, «жаворонки» они или «совы» для них придумают «умное» расписание. Отмечается, что эксперимент проведут на студентах-медиках.

Как сообщил NEFT руководитель тюменского альянса НКО и совета ВОИР Михаил Мельцер, в медуниверситете отберут небольшую группу студентов, которую в последующем разделят на несколько подгрупп по признаку суточной активности. Кроме того, организаторы в ходе такого эксперимента планируют выделить молодых людей, страдающих депрессией.

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С помощью специального прибора (актиметра) у молодых людей будут отслеживать показатели их дневной активности, параметры сна, а также настроение и самочувствие.

— Всем студентам предложат свой, комфортный режим занятий. Это поможет сделать учебу наиболее продуктивной и повысить показатели успеваемости. От этого пользу получат не только студенты, но и выиграет сам университет. А далее этот опыт можно будет распространять и на другие организации, — рассказал Мельцер.

Отметим, что организатором эксперимента выступает тюменский медуниверситет, волонтеры-медики и тюменский областной совет Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Сообщается, что пока он продлится полгода.

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#Анастасия Ильина#Учеба#Студенты#Сон#Медицина#Эксперимент
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