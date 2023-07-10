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Почти 65% трафика тюменских студентов приходится на просмотр видео

10 июля 2023, 04:57
Фото: МТС
С помощью Big Data аналитики экосистемы МТС выяснили, что смотрели, слушали и читали студенты российских вузов в весеннем семестре 2022-2023 учебного года. По данными специалистов, около 65% трафика приходится на просмотр видео, включая Youtube.

В среднем, современный российский студент очной формы обучения проводит около 276 часов в месяц — это почти 30% доступного в сутках времени. За месяц обучающийся генерирует почти 45 гигабайт данных, что в три раза больше среднемирового показателя в 15 гигабайт в месяц на один смартфон в 2022 году, сообщается в исследовании аналитического агентства Statista.

Около 65% трафика студентов, в том числе и в тюменских вузах, приходится на просмотр видео, включая Youtube, сервисы для просмотра коротких видео TilTok и Likee и стриминговый сервис Twitch. В этой категории контента самыми активными стали студенты Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта. Следом за категорией видео с долей в 25% от общего объема трафика идет просмотр фильмов в онлайн-кинотеатрах. Больше всего фильмы и сериалы смотрят в Волгоградском государственном университете.

Самыми интернет-активными в регионе стали студенты Тюменского индустриального университета. Меньше всего дата-трафика по сравнению с другими вузами генерируют студенты Тюменского государственного института культуры.

На общение в соцсетях и мессенджерах, прослушивание музыки и другие ресурсы приходится 10% от общего объема трафика. При этом студенты всех вузов в равной степени пользуются мессенджерами Telegram, WhatsAPP*, Viber и Discord, а также предпочитают ВКонтакте, где трафик в шесть раз больше, чем в Одноклассниках.

Фото: МТС

Рейтинг самых «качающих» российских вузов

Больше всего — 60,4 ГБ в месяц — «качают» студенты Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева в Саранске. На втором месте — студенты Северного (арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова в Архангельске (57,2 ГБ), на третьем — Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова в Якутске (53,2 ГБ), на четвертом — Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского (51,4 ГБ). Замыкает пятерку самых «качающих» вузов страны Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина в Москве (51,3 ГБ), сообщают аналитики Big Data МТС.

Методика

Исследование проводилось с помощью МТС Big Data на основе обезличенных данных абонентов компании. В исследовании приняли участие 48 вузов — российских академий и университетов, федеральных государственных университетов и национальных исследовательских университетов, расположенных во всех федеральных округах России. Период исследования — весенний семестр учебного года с марта по июнь 2023 года.

*Сервис WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ.

#Анастасия Имамахметова#МТС#Аналитика#Интернет#Тюменская область
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