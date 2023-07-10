Почти 65% трафика тюменских студентов приходится на просмотр видео

Больше всего — 60,4 ГБ в месяц — «качают» студенты Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева в Саранске. На втором месте — студенты Северного (арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова в Архангельске (57,2 ГБ), на третьем — Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова в Якутске (53,2 ГБ), на четвертом — Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского (51,4 ГБ). Замыкает пятерку самых «качающих» вузов страны Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина в Москве (51,3 ГБ), сообщают аналитики Big Data МТС.