Принимают даже студентов: тюменцам предлагают работу на складе за 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
«Принимаем студентов. Работа не на ногах, физически не тяжелая, без вреда здоровью, работа на электророхле — отборка и комплектация товара», — сообщается в вакансии на сайте Зарплата.ру.
Адрес склада: г. Екатеринбург, Тюменский тракт 28 км с 5 (доставка корпоративным автобусом). Новым сотрудникам предоставляют бесплатное проживание на территории около склада, компенсацию билета на вахту (до 2 тысяч рублей).
Ранее «Наш город» сообщал, что студенты и школьники могут подрабатывать грузчиками в магазины, на складах или работать пешими курьерами.