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Принимают даже студентов: тюменцам предлагают работу на складе за 100 тысяч рублей

23 июня 2023, 10:15
Фото: 1MI

Можно без опыта: жителям Тюмени предлагают работу на складе за 100 тысяч рублей

Екатеринбургская компания STH-Group предлагает тюменцам работу на складе продуктов «Впрок». За 30 смен сотрудникам без опыта заплатят 105 тысяч рублей.
«Принимаем студентов. Работа не на ногах, физически не тяжелая, без вреда здоровью, работа на электророхле — отборка и комплектация товара», — сообщается в вакансии на сайте Зарплата.ру.

Адрес склада: г. Екатеринбург, Тюменский тракт 28 км с 5 (доставка корпоративным автобусом). Новым сотрудникам предоставляют бесплатное проживание на территории около склада, компенсацию билета на вахту (до 2 тысяч рублей).

Ранее «Наш город» сообщал, что студенты и школьники могут подрабатывать грузчиками в магазины, на складах или работать пешими курьерами.

Тюменские студенты на летнюю подработку чаще всего становились водителями
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Бизнес
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