Принимают даже студентов: тюменцам предлагают работу на складе за 100 тысяч рублей

Адрес склада: г. Екатеринбург, Тюменский тракт 28 км с 5 (доставка корпоративным автобусом). Новым сотрудникам предоставляют бесплатное проживание на территории около склада, компенсацию билета на вахту (до 2 тысяч рублей).