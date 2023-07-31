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Итоги дня Тюмени: построят кампус за 29 млрд, новые авиарейсы, инвалид из зоны СВО

31 июля 2023, 18:47
Дайджест событий за 31 июля по Тюменской области.

Депутаты приняли региональный закон о строительстве в Тюмени кампуса за 29 млрд рублей.

Закон позволит построить огромный кампус в областной столице. Голосование прошло на внеочередном заседании, которое транслировалось онлайн.

«Депутаты тюменской областной думы проголосовали за принятие закона», — отмечается в трансляции, которая шла в соцсетях.

Заключение заключено с компанией «Врата Сибири». 27 июля «Наш город» сообщал, что далеко не все тюменцы довольны выбором места для огромного кампуса площадью более 160 тысяч квадратных метров.

Между Тюменью и Салехардом запустили 4 дополнительных авиарейса.

Спрос на перелёты из-за завершения сезона отпусков только повышается. В конце августа АК «Ямал» запустит дополнительные рейсы из Тюмени в Салехард и обратно. Это позволит северянам более комфортно вернуться домой после летнего отпуска.

Билеты будут стоить от 8 тысяч рублей. Дополнительные рейсы открывают на 24, 26, 29 и 31 августа.

Между тем уже сейчас авиабилеты из Тюмени в Салехард могут стоить от 20 до 25 тысяч рублей. Ожидается, что ближе к концу августа они ещё больше подорожают. Для сравнения из Тюмени в Стамбул (Турция) можно улететь за 17-18 тысяч рублей.

Тюменский доброволец Хоттабыч приехал инвалидом в Тюмени.

Добровольцу из Тюменской области Валентину (позывной «Хоттабыч»), приходится жить в бытовке. Три года назад его дом сгорел. В зону спецоперации на Украину Валентин отправился добровольцем осенью 2022 года. Тюменец решил применить свой боевой опыт — он принимал участие в чеченской кампании и много лет ездил на Донбасс к родственникам.

Однако в ноябре подразделение Валентина попало в засаду. Сам он получил серьезные ранения — с тяжелыми травмами «Хоттабыча» нашли танкисты

Только 32% жителей Тюменской области живут на зарплату.

Только 525 тысяч жителей Тюменской области или 32,8% от общего числа населения живут за счет заработной платы. Более 24% тюменцев тратит на жизнь государственные выплаты — пенсия, пособия, стипендии. 26% или более 400 тысяч человек находятся на иждивении. Такая информация указана в данных Росстата, полученным во время переписи населения.

При этом в регионе на доходы от предпринимательской деятельности живут только 25 тысяч тюменцев. 5 тысяч человек тратят на жизнь деньги, которые зарабатывают производством собственных товаров, 1,7 тысячи живут на дивиденды и сбережения.

На заработную плату в Тюменской области живут всего 32% жителей. Откуда деньги?
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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Бизнес
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