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Цены резко выросли: в Тюмени открыли дополнительные авиарейсы в столицу Ямала

31 июля 2023, 13:35
Фото: 1MI
В компании ждут повышение спроса на перелёты из-за завершения сезона отпусков.

В конце августа АК «Ямал» запустит дополнительные рейсы из Тюмени в Салехард и обратно. Это позволит северянам более комфортно вернуться домой после летнего отпуска.

Дополнительные рейсы открывают на 24, 26, 29 и 31 августа. По данным сервиса Яндекс.Касса, стоимость перелёта составит около 8 тысяч рублей. Дополнительные рейсы откроются по маршруту Надым-Тюмень, они будут действовать до 31 августа.

Между тем уже сейчас авиабилеты из Тюмени в Салехард могут стоить от 20 до 25 тысяч рублей. Ожидается, что ближе к концу августа они ещё больше подорожают. Для сравнения из Тюмени в Стамбул (Турция) можно улететь за 17-18 тысяч рублей.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа#Александр Мязин
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