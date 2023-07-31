Цены резко выросли: в Тюмени открыли дополнительные авиарейсы в столицу Ямала

Между тем уже сейчас авиабилеты из Тюмени в Салехард могут стоить от 20 до 25 тысяч рублей. Ожидается, что ближе к концу августа они ещё больше подорожают. Для сравнения из Тюмени в Стамбул (Турция) можно улететь за 17-18 тысяч рублей.