Цены резко выросли: в Тюмени открыли дополнительные авиарейсы в столицу Ямала

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В конце августа АК «Ямал» запустит дополнительные рейсы из Тюмени в Салехард и обратно. Это позволит северянам более комфортно вернуться домой после летнего отпуска.
Дополнительные рейсы открывают на 24, 26, 29 и 31 августа. По данным сервиса Яндекс.Касса, стоимость перелёта составит около 8 тысяч рублей. Дополнительные рейсы откроются по маршруту Надым-Тюмень, они будут действовать до 31 августа.
Между тем уже сейчас авиабилеты из Тюмени в Салехард могут стоить от 20 до 25 тысяч рублей. Ожидается, что ближе к концу августа они ещё больше подорожают. Для сравнения из Тюмени в Стамбул (Турция) можно улететь за 17-18 тысяч рублей.