Вечером на Городской площади тюменцев ждет 3D-mapping шоу

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Необычное шоу ждет в субботу вечером жителей и гостей города. Специально ко Дню города был подготовлен визуальный рассказ об истории именинницы Тюмени.
С 21:30 до 22:00 и с 22:30 до 23:00 на Городской площади с проекцией на здание по улице Первомайской, 20, состоится 3D-mapping шоу. Спонсором мероприятия стала девелоперская компания «Создатели».
Напомним, данная компания выиграла торги по проведению реновации земельного участка площадью 5,5 гектаров в границе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская. «Создатели» предложили за землю 151 миллион рублей при начальной цене лота 2 тысячи 947 рублей.