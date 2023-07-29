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Вечером на Городской площади тюменцев ждет 3D-mapping шоу

29 июля 2023, 11:35
Фото: Тюмень. Администрация города.
Горожанам и гостям города продемонстрируют визуальный рассказ об истории областной столицы.
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Тюмень

Необычное шоу ждет в субботу вечером жителей и гостей города. Специально ко Дню города был подготовлен визуальный рассказ об истории именинницы Тюмени.

С 21:30 до 22:00 и с 22:30 до 23:00 на Городской площади с проекцией на здание по улице Первомайской, 20, состоится 3D-mapping шоу. Спонсором мероприятия стала девелоперская компания «Создатели».

Напомним, данная компания выиграла торги по проведению реновации земельного участка площадью 5,5 гектаров в границе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская. «Создатели» предложили за землю 151 миллион рублей при начальной цене лота 2 тысячи 947 рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#День города#Тюменская область
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