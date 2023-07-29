В Тюмени прошел «Парад колясок». Фото

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
18 тюменских семей приняли участие в Параде колясок. Горожане оформили «четырехколесный транспорт» в различной тематике. Были и герои сказок, и мультфильмов, и пираты.
Семья Чесноковых смастерила галеон из серии фильмов «Пираты Карибского моря». Со слов супруга, изготовление макета заняло две недели. Особое внимание было уделено различным мелочам, пришлось использовать нестандартные материалы. Например, штурвал сделан из крышечки от детского питания.
Победу в конкурсе одержала семья, которая оформила коляску в стиле «Белоснежка и 7 гномов». Авторам работы вручили сертификат на сумму 20 тысяч рублей, пишет КП-Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени проходит празднование 437-летия областной столицы. В городе работают сотни площадок. В 20:00 на площади 400-летия состоится концерт российской группы «Любэ».