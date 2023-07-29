А что так можно? Водители из колонны Парада красных машин жестко нарушают ПДД

Напомним, маршрут Парада красных машин пройдет по участку Республики — от здания № 142 до пересечения с Челюскинцев; участку Республики — на участке от Мориса Тореза до Республики, 142; Челюскинцев — от Республики до Ленина; Мориса Тореза — от Ленина до парковки в районе ТЦ «Рентал»; от парковки в районе ТЦ «Рентал» до Мориса Тореза; Ленина — от Челюскинцев до Мориса Тореза; участку Мориса Тореза до Республики.