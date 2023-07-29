А что так можно? Водители из колонны Парада красных машин жестко нарушают ПДД

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Тюменцев возмутило нарушение правил дорожного движения участниками Парада красных машин. Колонна из нескольких сотен красных автомобилей двигается по улицам города, не останавливаясь на красный сигнал светофоров и не пропуская пешеходов.
Горожане отмечают, что инспекторы ГИБДД на данные нарушения не реагируют.
«Влепить им штрафы. Не служебный транспорт, не жизни едут спасать», — возмущаются тюменцы.
Правда, разочаруем немного горожан — штрафов участникам Парада никто не выписывать не будут — колонны авто двигаются по перекрытым улицам. И не мешают движению других транспортных средств.
Напомним, маршрут Парада красных машин пройдет по участку Республики — от здания № 142 до пересечения с Челюскинцев; участку Республики — на участке от Мориса Тореза до Республики, 142; Челюскинцев — от Республики до Ленина; Мориса Тореза — от Ленина до парковки в районе ТЦ «Рентал»; от парковки в районе ТЦ «Рентал» до Мориса Тореза; Ленина — от Челюскинцев до Мориса Тореза; участку Мориса Тореза до Республики.