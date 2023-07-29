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А что так можно? Водители из колонны Парада красных машин жестко нарушают ПДД

29 июля 2023, 07:51
Фото: тг-канал Руслан Кухарук
Колонна из красных автомобилей двигается по улицам города, не останавливаясь на красный сигнал светофоров.
Сюжет
Тюмень
Видео: nashgorod.ru

Тюменцев возмутило нарушение правил дорожного движения участниками Парада красных машин. Колонна из нескольких сотен красных автомобилей двигается по улицам города, не останавливаясь на красный сигнал светофоров и не пропуская пешеходов.

Горожане отмечают, что инспекторы ГИБДД на данные нарушения не реагируют.

«Влепить им штрафы. Не служебный транспорт, не жизни едут спасать», — возмущаются тюменцы.

Правда, разочаруем немного горожан — штрафов участникам Парада никто не выписывать не будут — колонны авто двигаются по перекрытым улицам. И не мешают движению других транспортных средств.

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Напомним, маршрут Парада красных машин пройдет по участку Республики — от здания № 142 до пересечения с Челюскинцев; участку Республики — на участке от Мориса Тореза до Республики, 142; Челюскинцев — от Республики до Ленина; Мориса Тореза — от Ленина до парковки в районе ТЦ «Рентал»; от парковки в районе ТЦ «Рентал» до Мориса Тореза; Ленина — от Челюскинцев до Мориса Тореза; участку Мориса Тореза до Республики.

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