В Тюмени День города открыл колокольный звон

Колокольным звоном открыли сегодня в Тюмени празднование 437-летия областной столицы. Специально ко Дню города был изготовлен новосибирскими мастерами колокол с мобильной звонницей, который является точной копией колоколов, которые производили в Тюмени на заводе семьи Гилёвых.