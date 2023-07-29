В Тюмени День города открыл колокольный звон

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Колокольным звоном открыли сегодня в Тюмени празднование 437-летия областной столицы. Специально ко Дню города был изготовлен новосибирскими мастерами колокол с мобильной звонницей, который является точной копией колоколов, которые производили в Тюмени на заводе семьи Гилёвых.
Сегодня он проедет по всей Тюмени.
Напомним, празднование Дня города продлится до 21:00. В городе работают сотни площадок, проходят концертные выступления, спортивные состязания, фестивали. Завершит день праздничный салют в 22:00.