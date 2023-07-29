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В Тюмени День города открыл колокольный звон

29 июля 2023, 10:43
Фото: Википедия
Праздничный колокол, изготовленный специально к 437-летию города, сегодня проедет по всей Тюмени.
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Тюмень

Колокольным звоном открыли сегодня в Тюмени празднование 437-летия областной столицы. Специально ко Дню города был изготовлен новосибирскими мастерами колокол с мобильной звонницей, который является точной копией колоколов, которые производили в Тюмени на заводе семьи Гилёвых.

Сегодня он проедет по всей Тюмени.

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Напомним, празднование Дня города продлится до 21:00. В городе работают сотни площадок, проходят концертные выступления, спортивные состязания, фестивали. Завершит день праздничный салют в 22:00.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#День города#Тюменская область
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