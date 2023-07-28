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Тюменца пригласили в военкомат обновить данные и вручили повестку на сборы

28 июля 2023, 06:16
Фото: 1MI
О том, что будет вручена повестка заранее никто не сообщал.
Сюжет
Тюмень

Житель Тюмени пришел в военкомат обновить персональные данные и получил повестку на военные сборы.

По словам мужчины, ему позвонили сотрудники военкомат Ленинского округа и пригласили приехать для того, чтобы обновить данные в личном деле. О том, что будет вручена повестка на сборы никто не сообщал.

«Я пришел. Там действительно сидела девушка с моей карточкой и спрашивала: „А у вас есть жена? Не развелись еще?“ Потом она мою карточку передала другой женщине, которая тоже что-то писала. Я попросил объяснить, что происходит. Она молчала и писала. Потом подала повестку на военные сборы, где было написано: явиться 27 июля на контрольную явку», — цитирует мужчину 72.ru.

По словам тюменца, в документе было указано, что сборы пройдут в одном из поселков Омской области. После того как повестка была у тюменца, он начал проходить медицинскую комиссию. 27 июля он явился во второй раз в военкомат, где ему уже вручили документ, в котором было прописано, какого числа необходимо прибыть к зданию военкомата Тюменской области.

Известно, что учения продлятся месяц — с начала августа по 14 сентября. Почему сборы пройдут на территории Омской области информации нет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области военные сборы последний раз проходили в марте этого года. Тогда было призвано порядка 100 человек.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Военные#Военкомат#Тюменская область
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