Тюменца пригласили в военкомат обновить данные и вручили повестку на сборы

По словам тюменца, в документе было указано, что сборы пройдут в одном из поселков Омской области. После того как повестка была у тюменца, он начал проходить медицинскую комиссию. 27 июля он явился во второй раз в военкомат, где ему уже вручили документ, в котором было прописано, какого числа необходимо прибыть к зданию военкомата Тюменской области.