В старинной лавке «Хозтовары» в Тюмени откроют ресторан

Ранее «Наш Город» писал, что пешеходный бульвар по улице Дзержинского в Тюмени открыли в декабре 2022 года. На реконструкцию улицу было затрачено более 500 миллионов рублей из бюджета Тюменской области. Работы по реконструкции улицы начались в апреле 2022 года.