В старинной лавке «Хозтовары» в Тюмени откроют ресторан

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
В Тюмени на улице Дзержинского откроют ресторан под названием «Хозтовары». Заведение расположится в здании одноименной лавки. Об это сообщил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук в эфире программы «Час Тюмени», подводя итоги года в преддверии 437-летия Тюмени.
По его словам, у лавки появился уже новый владелец, который в настоящее время занимается разработкой проектной документации по реконструкции здания.
«Владельцы планируют открыть здесь новый ресторан. Я предложил им оставить название „Хозтовары“. Это классно, прикольно и будет поводом для ностальгии», — сообщил Руслан Кухарук.
Ранее «Наш Город» писал, что пешеходный бульвар по улице Дзержинского в Тюмени открыли в декабре 2022 года. На реконструкцию улицу было затрачено более 500 миллионов рублей из бюджета Тюменской области. Работы по реконструкции улицы начались в апреле 2022 года.