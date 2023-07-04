За неявку на военные сборы тюменцев ждут штрафы

Тюменцев будут наказывать рублем за неявку в военкоматы по повесткам о призыве на военные сборы. По словам военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова, данная мера введена в связи с вступлением в силу с 10 мая указа президента РФ «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году».