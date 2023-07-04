За неявку на военные сборы тюменцев ждут штрафы

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Тюменцев будут наказывать рублем за неявку в военкоматы по повесткам о призыве на военные сборы. По словам военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова, данная мера введена в связи с вступлением в силу с 10 мая указа президента РФ «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году».
«В случае неявки гражданина по повестке в военный комиссариат предусмотрена административная ответственность», — сообщил Ура.ру военком.
По его словам, размер штрафа составляет от 500 до 3 000 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в поселке Московский под Тюменью в августе пройдут военные сборы. Уведомления о предстоящих сборах граждане, находящиеся в запасе, начали получать в конце июня.