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За неявку на военные сборы тюменцев ждут штрафы

4 июля 2023, 06:17
Фото: 1MI

Тюменцев будут штрафовать за неявку на военные сборы

Министерство обороны идет на жесткие меры.
Сюжет
Тюмень

Тюменцев будут наказывать рублем за неявку в военкоматы по повесткам о призыве на военные сборы. По словам военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова, данная мера введена в связи с вступлением в силу с 10 мая указа президента РФ «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году».

«В случае неявки гражданина по повестке в военный комиссариат предусмотрена административная ответственность», — сообщил Ура.ру военком.

По его словам, размер штрафа составляет от 500 до 3 000 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в поселке Московский под Тюменью в августе пройдут военные сборы. Уведомления о предстоящих сборах граждане, находящиеся в запасе, начали получать в конце июня.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Военные#Тюмень#Тюменская область#Военкомат
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