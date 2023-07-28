nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Изображение материала

32-летний тюменец надругался над 16-летним подростком в отеле Rolex. Его арестовали

28 июля 2023, 05:48
Фото: 1MI
Под стражей тюменец будет находиться до 12 сентября 2023 года.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени отправили в СИЗО 32-летнего жителя областной столицы, обвиняемого в изнасиловании 16-летнего подростка. ЧП произошло в отеле Rolex. По постановлению суда под стражей тюменец будет находиться до 12 сентября 2023 года.

Напомним, на минувшей неделе в одном из тг-каналов появилась информация о том, что в люксовом отеле ранее судимый 32-летний мужчина надругался над несовершеннолетним. Он познакомился с ним в социальных сетях и через какое-то время пригласил к себе в гостиницу.

Фильм можно снимать: в Ачирах порезавший приятеля преступник сбежал от полиции в лес
Узнать подробнее

В СУ СК России по Тюменской области по данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела взял под контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Руководителю тюменского СК Александру Кублякову поручено представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Читайте также:
За пощечину чужому ребенку тюменке назначили 100 часов обязательных работТюменец во время незаконной охоты на глухаря случайно убил человека
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#СИЗО#Следственный комитет#Тюмень#Тюменская область#Суд
Подпишитесь
«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города
26 июля, 12:02
Это 186 регион! Автоледи выехала на встречку в центре Тюмени и начала качать права
Вчера, 13:05
«Присмотритесь к своим детям»: в Тюменской области растет число педофилов
Сегодня, 01:00
«Хотите утонуть? Вам сюда!»: где и почему тонут жители Тюменской области
Сегодня, 07:12
«Мнение жителей не спросили»: тюменец вышел на пикет против строительства кампуса
Сегодня, 07:10
Кровавый шар: тюменцы делятся фотографиями Суперлуны
Сегодня, 04:37