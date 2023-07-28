32-летний тюменец надругался над 16-летним подростком в отеле Rolex. Его арестовали

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В Тюмени отправили в СИЗО 32-летнего жителя областной столицы, обвиняемого в изнасиловании 16-летнего подростка. ЧП произошло в отеле Rolex. По постановлению суда под стражей тюменец будет находиться до 12 сентября 2023 года.
Напомним, на минувшей неделе в одном из тг-каналов появилась информация о том, что в люксовом отеле ранее судимый 32-летний мужчина надругался над несовершеннолетним. Он познакомился с ним в социальных сетях и через какое-то время пригласил к себе в гостиницу.
В СУ СК России по Тюменской области по данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела взял под контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Руководителю тюменского СК Александру Кублякову поручено представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.