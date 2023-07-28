32-летний тюменец надругался над 16-летним подростком в отеле Rolex. Его арестовали

Напомним, на минувшей неделе в одном из тг-каналов появилась информация о том, что в люксовом отеле ранее судимый 32-летний мужчина надругался над несовершеннолетним. Он познакомился с ним в социальных сетях и через какое-то время пригласил к себе в гостиницу.