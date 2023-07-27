Фильм можно снимать: в Ачирах порезавший приятеля преступник сбежал от полиции в лес

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
По словам очевидцев, прошедшая ночь у местных жителей была неспокойной. Причиной тому стали посиделки двух приятелей, закончившиеся вызовом санавиации и полицией.
«Сегодня около четыре утра жителей деревни Ачиры разбудил шум вертолета. Оказываться местные распивали спиртное. В ходе ссоры ранее судимый и отсидевший за изнасилование мужчина нанес ножевое своему знакомому. Ночью медики и полиция прилетели и увезли раненого», — сообщили в группе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].
По словам тоболяков, нападавшего полиция не задержала, так как убежал в лес.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ачирах в мае в бане собственного дома был найден мертвым местный предприниматель. Местные жители высказывали тогда две версии — убийство и самоубийство. Позже выяснилось, что все-таки это было самоубийство — рядом с телом мужчины нашли предсмертную записку.