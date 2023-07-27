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Фильм можно снимать: в Ачирах порезавший приятеля преступник сбежал от полиции в лес

27 июля 2023, 07:09
Фото: 1MI
В деревне Ачиры Тобольского района произошло очередное ЧП. Правда, на этот раз обошлось без погибших.
Сюжет
Тюмень

По словам очевидцев, прошедшая ночь у местных жителей была неспокойной. Причиной тому стали посиделки двух приятелей, закончившиеся вызовом санавиации и полицией.

«Сегодня около четыре утра жителей деревни Ачиры разбудил шум вертолета. Оказываться местные распивали спиртное. В ходе ссоры ранее судимый и отсидевший за изнасилование мужчина нанес ножевое своему знакомому. Ночью медики и полиция прилетели и увезли раненого», — сообщили в группе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].

По словам тоболяков, нападавшего полиция не задержала, так как убежал в лес.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Ачирах в мае в бане собственного дома был найден мертвым местный предприниматель. Местные жители высказывали тогда две версии — убийство и самоубийство. Позже выяснилось, что все-таки это было самоубийство — рядом с телом мужчины нашли предсмертную записку.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тобольск#Полиция#Тюменская область
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