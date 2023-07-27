Фильм можно снимать: в Ачирах порезавший приятеля преступник сбежал от полиции в лес

Ранее «Наш Город» писал, что в Ачирах в мае в бане собственного дома был найден мертвым местный предприниматель. Местные жители высказывали тогда две версии — убийство и самоубийство. Позже выяснилось, что все-таки это было самоубийство — рядом с телом мужчины нашли предсмертную записку.