Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании подростка в тюменском отеле Rolex

На этой неделе тг-канал Ural Mash опубликовал информацию о том, что в люкс-отеле 32-летний мужчина, судимый ранее за грабеж, разбой и вымогательство, надругался над несовершеннолетним юношей. Сообщалось, что мужчина познакомился с ребенком в социальных сетях. После непродолжительного общения пригласил к себе в отель.