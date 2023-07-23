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Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании подростка в тюменском отеле Rolex

23 июля 2023, 05:47
Фото: 1MI

В тюменском люкс-отеле мужчина надругался над подростком

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту изнасилования подростка в тюменском отеле Rolex.
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Тюмень

На этой неделе тг-канал Ural Mash опубликовал информацию о том, что в люкс-отеле 32-летний мужчина, судимый ранее за грабеж, разбой и вымогательство, надругался над несовершеннолетним юношей. Сообщалось, что мужчина познакомился с ребенком в социальных сетях. После непродолжительного общения пригласил к себе в отель.

Что-то неладное заподозрила мама мальчика — он долго не возвращался домой после встречи. Она выяснила по геолокации телефона, где находится сын, и побежала в отель.

«Женщина прибыла в гостиницу и сообщила сотрудникам о несовершеннолетнем возрасте сына. Однако в доступе на территорию отеля ей было отказано, а в отношении ее ребенка было совершено преступление», — указано в сообщении пресс-службы СКР.

В СУ СК России по Тюменской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Руководителю тюменского СК Александру Кублякову поручено представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также установленных обстоятельствах, способствовавших совершению преступления, и мерах к их устранению.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 3,5 года отправили за решетку жителя Армизонского района за добровольный секс с несовершеннолетней. Также его обязали выплатить 500 тысяч рублей потерпевшей.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Дети#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Изнасилования#Следственный комитет#Бастрыкин Александр#Тюменская область
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