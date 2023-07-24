nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Изображение материала

За пощечину чужому ребенку тюменке назначили 100 часов обязательных работ

24 июля 2023, 05:30
Фото: 1MI
Жительницу Тюмени, ударившую по лицу чужого ребенка, привлекли к административной ответственности по статье «Побои».
Сюжет
Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

Несдержанную горожанку приговорили к 100 часам обязательных работ, сообщили «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области.

Напомним, инцидент произошел на минувшей неделе в подъезде многоэтажного дома по улице Проезд Шаимский, 7. В сети интернет был распространен видеоролик, который запечатлел момент удара по лицу мальчика.

В Тюменской области пересчитали средний класс
Узнать подробнее

Представители пострадавшего ребенка подали заявление в полицию, была организована проверка сотрудниками службы ПДН. В итоге личность тюменки, отвесившей оплеуху школьнику, установили. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ.

Читайте также:
19-летняя тюменка сняла порно с унижением 14-летнего подросткаБастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании подростка в тюменском отеле Rolex«Носим с собой резиновые сапоги»: жители Падерина требуют от властей построить дорогу
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Дети#Суд#Тюменская область#УМВД России по Тюменской области#Видео
Подпишитесь
Жизнь изменится: как на тюменцев повлияют ретроградные положения Венеры и Меркурия
Вчера, 07:46
Тюменские грибники раскрыли самые урожайные места
Вчера, 06:35
В Тюмени из-за повышения ключевой ставки вырастет стоимость ипотеки
Вчера, 08:14
Одной из секретных баз отдыха скоро не станет в Тюмени
22 июля, 17:33
В Тюменской области пересчитали средний класс
Сегодня, 04:27
Тюменским сладкоежкам рассказали, как преодолеть тягу к тортам и конфетам
Вчера, 07:01