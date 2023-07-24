За пощечину чужому ребенку тюменке назначили 100 часов обязательных работ

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
Несдержанную горожанку приговорили к 100 часам обязательных работ, сообщили «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области.
Напомним, инцидент произошел на минувшей неделе в подъезде многоэтажного дома по улице Проезд Шаимский, 7. В сети интернет был распространен видеоролик, который запечатлел момент удара по лицу мальчика.
Представители пострадавшего ребенка подали заявление в полицию, была организована проверка сотрудниками службы ПДН. В итоге личность тюменки, отвесившей оплеуху школьнику, установили. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ.