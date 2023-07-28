«Хотите утонуть? Вам сюда!»: где и почему тонут жители Тюменской области

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:36
В МЧС по Тюменской области регулярно напоминают о правилах поведения на водоемах и об опасности купания в непредназначенных для этого местах. Однако проблема значительно глубже простой человеческой неосторожности. На один разрешенный водоем в области приходится 69 тысяч жителей Тюмени. Причем практически все водные объекты находятся вдалеке от города. Разве у тюменцев есть выбор?
В этом году число утонувших детей уже превысило показатель прошлого года, Так в 2022 году из 42 людей, утонувших в Тюменской области, 7 были несовершеннолетними. В этом году летальных случаев пока меньше — 24, однако 8 раз в водоемах погибали дети.
Начальник Центра ГИМС ГУ МЧС по Тюменской области Алексей Аксарин рассказал «Нашему городу», что основная причина трагедий на воде — грубое пренебрежение мерами безопасности.
«В частности, это купание в местах не предназначенных для этого. Нельзя заходить в водоем, если его дно не исследовано. Родителям необходимо не оставлять своих детей без присмотра. Если вы отправляете ребенка к родственникам за город, то объясните им, как вести себя на воде. А если ребенок не умеет плавать, то его вовсе не стоит пускать к водоему», — предупреждает Аксарин.
Почти 30% тюменцев погибли из-за купания в неотведенных для этого местах. Причиной остальных случаев называют нарушение правил безопасности при нахождении на водном объекте и вблизи него.
Антон Терехин, руководитель службы экстренной и неотложной помощи ОКБ №2. напоминает, что даже находясь в воде, можно получить солнечный или тепловой удар. Водная среда является зоной повышенной опасности.
«В жару мелководье хорошо прогревается, и вода не охлаждает тело, поэтому перегрев вполне вероятен. К тому же, во время ныряния человек находится под водой недолго, всё остальное время голова — на солнце. По этой причинен плавать лучше всего в головном уборе — кепке, бандане, платке», — рекомендует врач.
Также стоит забыть от классическом «отцовском» методе обучения детей плаванию — кинул в воду и ждешь, пока выплывет. И не стоит полагаться на спасательный круг и нарукавники, они в любой момент могут слететь и, если ребенок остался без присмотра, то может произойти ЧП.
Несмотря на запреты, статистику утонувших и профилактические мероприятия тюменских спасателей, жители города все равно охотно тянуться к запрещенным водоемам и явление это вполне объяснимое. Лишь один из разрешенных для купания водоемов находится в черте города — это пруд Лесной. Однако в выходные все беседки там чаще всего заняты, да и сам водоем, по мнению местных жителей, не впечатляет своей живописностью и больше напоминает лужу.
«Очень странно, что там разрешили купаться. Ведь в прошлом году там пара человек утонили и в позапрошлом такое же было. Сам водоем неприятно пахнет и мерзко-зеленого цвета. Лезть туда вообще не хочется», — говорит тюменка.
Чтобы попасть к другому водоему из разрешенного перечня, придется выезжать за город. Везет тем у кого есть машина, ибо на автобусе в котором не работает кондиционер, дорога превращается в пытку. А на месте вовсе может оказаться, что весь пляж уже занят.
С расчетом на то, что сейчас в Тюмени проживает более 828 тысяч человек, а разрешено купаться лишь в 12 водоемах, выходит, что на один водный объект приходится 69 тысяч тюменцев. Это мы еще не считаем жителей области, которые также ездят на те же водоемы. Так что по факту на один водоем приходится точно более 100 тысяч жителей области. Вероятно это и становится основной причиной тяги тюменцев к запрещенным местам.
По данным реестра водных объектов Тюмени, в черте города располагается 39 водоемов: 15 озер, 20 прудов и обводненных карьеров, река Тура и два её притока (реки Тюменка и Бабарынка), ручей Ключи. В Центральном и Калининском округе их по 10, в Ленинском — 14, в Восточном — 5. Гидролог Сергей Демченко отмечает, что значительную их часть, скорее всего, можно сделать пригодными для купания.
«На самом деле это был бы отличный проект. Да, он потребовал бы больших затрат. Да, на это ушло бы много времени. Но ведь проблема решаема, водоемов в городе хватает, запрос есть, современные технологии позволяют привести практически любой водоем в пригодное для купание состояние», — уверен эксперт.
Проблему с дефицитом мест для купания поднимает ежегодно и Альберт Фахрутдинов, член регионального штаба Народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Тюменской области. Он также подчеркивает, что у тюменцев нет выбора и они вынуждены купаться в запрещенных местах.
«На отсутствие муниципальных пляжей в Тюмени и Тюменской области жалуются уже более 10 лет. Численность населения с каждым годом растет, а количество водоемов, увы… Горожанам приходится либо стоять в километровых пробках, по пути на базы отдыха, либо купаться тем, где это запрещено.Не каждый может позволить себе поездку на базу отдыха. Как людям быть в такую жару?», — задается вопросом Фахрутдинов.
Он еще в прошлом году предлагал обустроить бесплатные зоны для отдыха на озере Андреевском и, наконец, произвести санацию Туры, чтобы купаться можно было и там.
«Бюджет Тюменской области выделяет денежные средства на очистку реки Тобол и это прекрасно, но почему мы не занимаемся расчисткой Туры? Ведь об этом говорил еще Владимир Якушев, когда был губернатором», — подчеркивает эксперт.
Стоит отметить, что работа с водоемами дело не настолько затратное, как может показаться. В этом году МКУ «ЛесПаркХоз» заключало контракт на сумму в 2,9 миллиона рублей для очистки Войновского, Студенческого, Плехановского и Южного прудов, а также еще 12 других водоемов от трупов животных и мусора. В эту сумму также вошли работы по благоустройству прилегающей к водоему территории. Понятно, что для организации купания этих мер недостаточно, однако с учетом миллиардных затрат на некоторые объекты в регионе, можно было бы каждый год выделять средства на обустройство хотя бы одного водоема для горожан.
Стоит отметить, что Народным фронтом во всех субъектах РФ был проведен мониторинг доступности пляжей для купания. Как оказалось, в 47 субъектах зафиксирован значительный дефицит таких площадок. В их число входит и Тюменская область.
«Купание летом должно быть доступным для каждого жителя города. В противном случае несчастных случаев на воде будет становиться все больше», — подытожил Альберт Фахрутдинов.
А потому нельзя сказать, что в большом количестве числа смертельных происшествий на воде виновата лишь человеческая безалаберность. Проблема с дефицитом водоемов существует ужа дано и до сих пор существенных сдвигов к ее решению не было предпринято. Тюменцам мало 12 водоемов, разбросанных по территории области, горожане хотят иметь возможность отдыхать у воды внутри города и местность это позволяет, учитывая общее число водных объектов в Тюмени. Однако пока власти не готовы тратить деньги для решения этой проблемы. А потому число трагедий на воде будет увеличиваться за счет горожан, которые вынуждены пользоваться лишь запрещенными городскими водоемами, где чаще всего нет ни одного спасателя.