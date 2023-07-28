«Хотите утонуть? Вам сюда!»: где и почему тонут жители Тюменской области

А потому нельзя сказать, что в большом количестве числа смертельных происшествий на воде виновата лишь человеческая безалаберность. Проблема с дефицитом водоемов существует ужа дано и до сих пор существенных сдвигов к ее решению не было предпринято. Тюменцам мало 12 водоемов, разбросанных по территории области, горожане хотят иметь возможность отдыхать у воды внутри города и местность это позволяет, учитывая общее число водных объектов в Тюмени. Однако пока власти не готовы тратить деньги для решения этой проблемы. А потому число трагедий на воде будет увеличиваться за счет горожан, которые вынуждены пользоваться лишь запрещенными городскими водоемами, где чаще всего нет ни одного спасателя.