Два тюменца повторно сядут в тюрьму за любовь к «пьяной» езде

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
В Тюменской области сотрудники правоохранительных органов задержали двоих ранее судимых водителей. Инцидент произошел в Уватском районе. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Тюменской области.
Отмечается, что автомобилистов задержали за вождение в нетрезвом виде. Кстати, в первый раз их задержали по той же причине. На одного из подозреваемых завели дело по соответствующей статье (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость). Второго дополнительно признали подозреваемым в угоне машины.
За первое преступление тюменцы уже понесли наказание, отсидев в тюрьме назначенный срок. Однако, спустя два года, они вновь решили проверить свою удачу. 29-летнего водителя задержали в селе Демьянское. В феврале прошлого года он пьяным сел за руль ВАЗ-11183 ЛАДА КАЛИНА.
В июле прошлого года второй тюменец не смог уйти от рук правоохранительных органов в селе Уват. В сентябре прошлого года он угнал у знакомого фургон, на нем поехал по трассе, не справился с управлением и вылетел в кювет.
Приговор любителям «пьяной» езды был назначен в Уватском районном суде. Первому назначили наказание в виде лишения свободы на 11 месяцев. А второму — на 3 года и 6 месяцев. Кроме того, мужчин лишили водительских прав на три года.