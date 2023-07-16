В тюменском селе пьяный водитель микроавтобуса попал в ДТП

Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром в Тюмени нетрезвый водитель такси протаранил четыре машины во дворе дома оп улице Голышева и уехал с места аварии. Инспекторы ГИБДД нашли нарушителя по камерам видеонаблюдения — к тому моменту он уже успел врезаться в стену здания.