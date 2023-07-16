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В тюменском селе пьяный водитель микроавтобуса попал в ДТП

16 июля 2023, 05:12
Фото: Противопожарная служба Тюменской области
Водителя микроавтобуса, слетевшего в кювет с проезжей части дороги в селе Тюнево Нижнетавдинского района, пришлось доставать накануне вечером спасателям Противопожарной службы.
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ДТП

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением транспортного средства. ДТП произошло в районе СНТ «Виктория».

В результате аварии водитель получил травмы, его госпитализировали.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром в Тюмени нетрезвый водитель такси протаранил четыре машины во дворе дома оп улице Голышева и уехал с места аварии. Инспекторы ГИБДД нашли нарушителя по камерам видеонаблюдения — к тому моменту он уже успел врезаться в стену здания.

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