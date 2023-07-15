Тюменский таксист протаранил несколько машин на парковке и скрылся с места ДТП

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
35-летний таксист на Renault Logan протаранил четыре припаркованных автомобиля и скрылся с места аварии. По видеокамерам инспекторы ГИБДД «вычислили» нарушителя. Между тем, сам водитель к этому времени успел въехать в здание.
Как выяснилось, при задержании мужчина вел себя неадекватно — то заводил, то глушил автомобиль. От процедуры освидетельствования отказался, хотя на вид был пьян. Автоинспекторы оформили ДТП и провели все необходимые административные процедуры.
Ранее «Наш Город» писал, что 13 июля на тюменской трассе Ишим — Викулово произошла смертельная авария с участием КамАЗа и ГАЗели. 38-летний водитель ГАЗели погиб на месте происшествия.