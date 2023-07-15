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Тюменский таксист протаранил несколько машин на парковке и скрылся с места ДТП

15 июля 2023, 10:39
Фото: ГИБДД
Массовая авария произошла сегодня под утро в Тюмени во дворе дома по улице Голышева.
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ДТП

35-летний таксист на Renault Logan протаранил четыре припаркованных автомобиля и скрылся с места аварии. По видеокамерам инспекторы ГИБДД «вычислили» нарушителя. Между тем, сам водитель к этому времени успел въехать в здание.

Как выяснилось, при задержании мужчина вел себя неадекватно — то заводил, то глушил автомобиль. От процедуры освидетельствования отказался, хотя на вид был пьян. Автоинспекторы оформили ДТП и провели все необходимые административные процедуры.

Ранее «Наш Город» писал, что 13 июля на тюменской трассе Ишим — Викулово произошла смертельная авария с участием КамАЗа и ГАЗели. 38-летний водитель ГАЗели погиб на месте происшествия.

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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Нетрезвые водители#Тюмень#Тюменская область
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