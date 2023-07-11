Пьяная компания тюменцев избила молодого человека

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
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Это произошло на месте парковки возле первого подъезда жилого дома.
Подписчица паблика «ЧС Тюмень» рассказала, что на место происшествия вызвали полицию, однако к моменту прибытия правоохранительных органов парни уже разбежались. Про состояние пострадавшего пока информации нет, как и про причины, по которым произошла драка.
«Наш город» отправил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее мы писали, что в одном из тюменских скверов мужчина применил к ребёнку физическую силу. В ходе проверки полицией было установлено, что молодой человек, ударивший мальчика, является его отцом.