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Пьяная компания тюменцев избила молодого человека

11 июля 2023, 02:57
Фото: 1MI
На Новосёлов, 111, группа молодых людей в нетрезвом состоянии избила тюменца, сообщили вчера очевидцы в социальной сети Вконтакте.

Это произошло на месте парковки возле первого подъезда жилого дома.

Подписчица паблика «ЧС Тюмень» рассказала, что на место происшествия вызвали полицию, однако к моменту прибытия правоохранительных органов парни уже разбежались. Про состояние пострадавшего пока информации нет, как и про причины, по которым произошла драка.

«Наш город» отправил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее мы писали, что в одном из тюменских скверов мужчина применил к ребёнку физическую силу. В ходе проверки полицией было установлено, что молодой человек, ударивший мальчика, является его отцом.

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#Елена Чебоксарова#Нападение#Побои#Конфликты#Общество#Тюменцы
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