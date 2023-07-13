Пьяный тюменец спрыгнул с крыши торгового центра

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
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Updated Сегодня, 05:51
Очевидцы в социальной сети Вконтакте сообщают, что он был вместе с женой. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
Со слов подписчика паблика «ЧС Тюмень», молодой человек выжил, но заработал переломы в области спины и ног.
«Вызов поступил 12 июля в 1:30, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 1:35. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Пациент госпитализирован в профильное отделение, где ему оказывается вся необходимая помощь», — сообщили в департаменте здравоохранения по Тюменской области «Нашему городу».
Ранее мы писали, что до этого поздним вечером из окна жилого дома по улице Николая Зелинского выпала женщина 1982 года рождения. К сожалению, она погибла.