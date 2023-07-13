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Пьяный тюменец спрыгнул с крыши торгового центра

13 июля 2023, 02:28
Фото: 1MI
Ночью 12 июля мужчина спрыгнул с крыши торгового центра «Пригородный» по адресу Энергетиков, 66.

Очевидцы в социальной сети Вконтакте сообщают, что он был вместе с женой. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Со слов подписчика паблика «ЧС Тюмень», молодой человек выжил, но заработал переломы в области спины и ног.

«Вызов поступил 12 июля в 1:30, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 1:35. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Пациент госпитализирован в профильное отделение, где ему оказывается вся необходимая помощь», — сообщили в департаменте здравоохранения по Тюменской области «Нашему городу».

Ранее мы писали, что до этого поздним вечером из окна жилого дома по улице Николая Зелинского выпала женщина 1982 года рождения. К сожалению, она погибла.

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#Елена Чебоксарова#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменцы#ЧП
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