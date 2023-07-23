Тюменцы выбирают для отдыха в августе Турцию, Египет и ОАЭ

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
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Updated Сегодня, 04:04
По словам туроператоров, в среднем за недельный отпуск в этих странах придется заплатить 130 тысяч рублей.
Также у жителей региона востребованы Сочи и Абхазия (стоимость отдыха от 70 тысяч рублей), Тайланд. Стоимость турпутевок в эту страну начинается от 130 тысяч рублей, пишет Ура.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что туроператоры начали предлагать жителям региона туры в Индию. Стоимость путевок начинается от 167 тысяч рублей.