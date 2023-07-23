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Тюменцы выбирают для отдыха в августе Турцию, Египет и ОАЭ

23 июля 2023, 04:02
Фото: 1MI
Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты вошли этим летом в список самых популярных направлений для отдыха у тюменцев.
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Тюмень

По словам туроператоров, в среднем за недельный отпуск в этих странах придется заплатить 130 тысяч рублей.

Также у жителей региона востребованы Сочи и Абхазия (стоимость отдыха от 70 тысяч рублей), Тайланд. Стоимость турпутевок в эту страну начинается от 130 тысяч рублей, пишет Ура.ру.

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Ранее «Наш Город» писал, что туроператоры начали предлагать жителям региона туры в Индию. Стоимость путевок начинается от 167 тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Отпуск#Путешествия#Туристические путевки#Тюмень#Тюменская область#Турция
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