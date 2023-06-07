Турция и Египет за 200 тысяч. Какая альтернатива есть у тюменцев?

Прошлой зимой Египет стал самой популярной страной на российских туристов, желающих выехать за границу. Турпоток туда в целом из всех стран вырос на 40%, и отельеры столкнулись с проблемой — у них закончились все места. Больше всего туристов тогда приехало из Германии — 1,16 млн человек. Из россиян Египет посетили 974 тыс. человек. Поэтому и в этом году рынок турпоездок в Турцию будет формироваться исходя из дефицита мест. Результат — начальные цены опять-таки сравнимы с Турцией. Разве что выбор в категории до 200 тыс. рублей побольше. Но это будут очень скромные отели «три звезды» с посредственными оценками от туристов. С ценами на «пятерки» в Египте все еще хуже.