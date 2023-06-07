Турция и Египет за 200 тысяч. Какая альтернатива есть у тюменцев?

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Дорогая Турция
В среднем цены на отдых в Турции выросли на 17,5%. Сегодня в среднем неделя на двоих в Аланье обойдется в 150 тысяч рублей в отеле 4* по системе All inclusive. Отдых в 5* — стоит, минимум, 170 тысяч рублей. Средний счёт на семью из четырёх человек составит 253 тысяч рублей.
Заметим, что по итогам I квартала 2023 года средний доход на душу населения в стране составлял 39 тысяч 652 рублей. То есть условная семья из двух человек, планирующая отдых, должна за неделю в Турции отдать весь свой доход за 2,5 месяца и после путешествия жить впроголодь.
Жаркие ОАЭ
Зато туры в Объединенные Арабские Эмираты подешевели по сравнению с прошлым годом на 7,5%. Снижение цен не сделало туры в ОАЭ более дешёвыми, чем туры в Турции, а разве что поставило их на одну ступень. Неделя в Рас-аль-Хайме и Фуджейре для тюменцев стоит, минимум 150 тысяч рублей. В стоимость включены проживание в отеле, завтраки. Полупансион стоит в среднем на 20 тысяч дороже.
Правда, следует учитывать, что лето в ОАЭ не считается благоприятным сезоном из-за жары. 45 градусов — это норма. Там придётся разориться ещё и на воду.
Популярный Египет
Еще один популярный у жителей России, в том числе и Тюменской области, африканский курорт Египет также не может в этом году похвалиться приемлемыми ценными. Отдых в Каире (вылет из Тюмени) стоит от 130 тысяч рублей, в Хургаде — не менее 200 тысяч рублей на двоих.
Прошлой зимой Египет стал самой популярной страной на российских туристов, желающих выехать за границу. Турпоток туда в целом из всех стран вырос на 40%, и отельеры столкнулись с проблемой — у них закончились все места. Больше всего туристов тогда приехало из Германии — 1,16 млн человек. Из россиян Египет посетили 974 тыс. человек. Поэтому и в этом году рынок турпоездок в Турцию будет формироваться исходя из дефицита мест. Результат — начальные цены опять-таки сравнимы с Турцией. Разве что выбор в категории до 200 тыс. рублей побольше. Но это будут очень скромные отели «три звезды» с посредственными оценками от туристов. С ценами на «пятерки» в Египте все еще хуже.
Альтернативный Краснодарский край
Сэкономить на отпуске, купив тур в Краснодарский край, тоже не получится. Во-первых, места в популярных отелях на Черноморском побережье на первую половину лета, по данным Российского союза туриндустрии, закончились ещё в мае. На весь летний сезон в Краснодарском крае в мае было забронировано 50% мест, в Сочи и Геленджике — на 70-80% места к началу лета уже были заняты, пишут «Новыецены Известия».
Кроме того, за комфортный отдых придется заплатить не меньше, чем за Турцию или Египет. Пока цены на путевки на российский юг кусаются.
Что касается Крыма, то к началу лета было зарезервировано только 20-30% номерного фонда. Сказываются непреходящие проблемы: отсутствие авиасообщения, досмотр и пробки перед въездом на Крымский мост, а теперь и разрушенная плотина Каховской ГЭС ставит под угрозу стабильное водоснабжение полуострова.