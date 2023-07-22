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Тюменские учителя зарабатывают больше своих российских коллег

22 июля 2023, 11:05
Фото: 1MI

Зарплаты тюменских учителей оказались выше общероссийского показателя

В Тюменской области педагоги школ зарабатывают больше своих российских коллег в среднем на 4 тысячи рублей.
Сюжет
Тюмень

Согласно данным Росстата, тюменские учителя ежемесячно получают 56,2 тысячи рублей, тогда как средний заработок педагогов по России составляет 51,7 тысяч рублей. В УрФО самые высокие доходы у учителей Ямала и Югры — 120 тысяч и 76 тысяч рублей соответственно. Педагоги Свердловской области зарабатывают 49 тысяч рублей, Челябинской области — 41,8 тысяч, Курганской области — 35 тысяч рублей.

В целом по стране самые высокие зарплаты получают учителя Чукотского автономного округа (136,9 тысяч рублей), Ямала (120 тысяч рублей) и Москвы (107 тысяч рублей).

Верим прогнозам? К 2025 году средняя зарплата тюменцев вырастет до 85,7 тысяч рублей
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Что касается учреждений дошкольного образования, воспитатели в среднем зарабатывают 43 тысячи в месяц по стране, в Тюменской области — 52 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области к 2025 году размер среднего заработка жителей Тюмени вырастет до 84,5-85,7 тысяч рублей. Такие данные указаны в прогнозе социально-экономического развития Тюмени на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Учителя#Зарплата#Средняя зарплата#Тюмень
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