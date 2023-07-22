Тюменские учителя зарабатывают больше своих российских коллег

Согласно данным Росстата, тюменские учителя ежемесячно получают 56,2 тысячи рублей, тогда как средний заработок педагогов по России составляет 51,7 тысяч рублей. В УрФО самые высокие доходы у учителей Ямала и Югры — 120 тысяч и 76 тысяч рублей соответственно. Педагоги Свердловской области зарабатывают 49 тысяч рублей, Челябинской области — 41,8 тысяч, Курганской области — 35 тысяч рублей.