Тюменские учителя зарабатывают больше своих российских коллег

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Согласно данным Росстата, тюменские учителя ежемесячно получают 56,2 тысячи рублей, тогда как средний заработок педагогов по России составляет 51,7 тысяч рублей. В УрФО самые высокие доходы у учителей Ямала и Югры — 120 тысяч и 76 тысяч рублей соответственно. Педагоги Свердловской области зарабатывают 49 тысяч рублей, Челябинской области — 41,8 тысяч, Курганской области — 35 тысяч рублей.
В целом по стране самые высокие зарплаты получают учителя Чукотского автономного округа (136,9 тысяч рублей), Ямала (120 тысяч рублей) и Москвы (107 тысяч рублей).
Что касается учреждений дошкольного образования, воспитатели в среднем зарабатывают 43 тысячи в месяц по стране, в Тюменской области — 52 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области к 2025 году размер среднего заработка жителей Тюмени вырастет до 84,5-85,7 тысяч рублей. Такие данные указаны в прогнозе социально-экономического развития Тюмени на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов.