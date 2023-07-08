Тюменцы скупают турпутевки, несмотря на повышение цен на 10%

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Если рост курса валют продолжится, то цены на заграничные туры вырастут еще на 10-20% в следующем месяце. В первую очередь подорожают путевки в Турцию, Тайланд и на Мальдивы, так как расчеты с принимающей стороной номинируются в евро и долларах.
Впрочем, по словам тюменских туроператоров на данный момент подорожание путевок не сказалось на спросе — снижения темпов продаж не зафиксировано. Напротив, некоторые тюменцы стали активнее прибретать путевки и быстрее принимать решения о покупке.Многие туристы, которые уже внесли часть денежных средств, стремятся быстрее доплатить остаток, чтобы избежать переплаты за тур, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что по сравнению с минувшим годом путевки из Тюмени в Турцию в этом году подорожали на 17,5%. Сегодня в среднем стоимость недели отдыха в Аланье обойдется в 150 тысяч рублей в отеле 4* по системе All inclusive (на вдоих). Средний чек на семью составляет более 250 тысяч рублей.