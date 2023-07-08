Тюменцы скупают турпутевки, несмотря на повышение цен на 10%

Ранее «Наш Город» писал, что по сравнению с минувшим годом путевки из Тюмени в Турцию в этом году подорожали на 17,5%. Сегодня в среднем стоимость недели отдыха в Аланье обойдется в 150 тысяч рублей в отеле 4* по системе All inclusive (на вдоих). Средний чек на семью составляет более 250 тысяч рублей.