nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Изображение материала

Тюменцам предлагают срочно улететь в Турцию за восемь тысяч рублей

20 июля 2023, 11:03
Фото: 1MI
Авиакомпания Turkish Airlines предлагает тюменцам улететь в Анталью за 8 тысяч рублей.

Цена действительна только 24 часа до 21 июля. Уже на следующей неделе стоимость перелёта в одном направлении будет стоить почти в 6 раз дороже 49 тысяч рублей). Пассажирам можно будет взять с собой багаж на 25 кг. Обратный билет придётся покупать уже за полную стоимость. Время в полёте 5 часов 40 минут.

Месяц назад подобную акцию проводила авиакомпания Corendon Airlines. Тюменцам предлагают улететь в Анталию за 7,4 тысяч рублей. В Стамбул можно было отправиться уже за 5,5 тысяч. За 12 часов до вылета реализуются невостребованные билеты.

От 49 тысяч: цены на авиабилеты из Тюмени в Турцию резко подскочили в 2 раза
Узнать подробнее
Читайте также:
«Турки не любят русских?»: тюменка рассказала о новых реалиях отдыха в ТурцииВ Тюмени сломался самолет, который должен был вылететь в ТурциюЛететь нужно сейчас: жителям Тюмени предлагают слетать в Турцию за 7 435 рублей
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Путешествия#Турция
Подпишитесь
Последствия ливня в Тюмени: затопленные улицы, провал асфальта, упавшие деревья
Сегодня, 04:32
«Спасибо, но я на автобусе»: эксперты прогнозируют скачок цен на автомобили в Тюмени
Сегодня, 08:12
Парад колясок, чирлидеры и многоборье — как в Тюмени отметят День города
Сегодня, 06:18
«50 тысяч рублей за неявку»: новый закон увеличит штрафы для тюменских уклонистов
Сегодня, 09:56
Для тюменцев подешевел отдых в Сочи, но подорожал в Туапсе
Сегодня, 03:23
Тюменская область рискует остаться без картофеля из-за опасного паразита
Сегодня, 01:52