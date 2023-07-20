Тюменцам предлагают срочно улететь в Турцию за восемь тысяч рублей

Цена действительна только 24 часа до 21 июля. Уже на следующей неделе стоимость перелёта в одном направлении будет стоить почти в 6 раз дороже 49 тысяч рублей). Пассажирам можно будет взять с собой багаж на 25 кг. Обратный билет придётся покупать уже за полную стоимость. Время в полёте 5 часов 40 минут.