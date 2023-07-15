В Тюмени сломался самолет, который должен был вылететь в Турцию

По данным онлайн-табло аэропорта Рощино, борт вылетел из Тюмени в Анталью с задержкой на полтора часа — в 02.30. В Анталью самолет с тюменцами прибыл в 5:30 по местному времени (7:30 по Тюмени), указано на онлайн-табло воздушных ворот Антальи.