В Тюмени сломался самолет, который должен был вылететь в Турцию

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:12
Во втором часу ночи командир воздушного судна запросил буксировку и возврат на стоянку на техническим причинам, сообщает тг-канал AVIAINCIDENT.
По данным онлайн-табло аэропорта Рощино, борт вылетел из Тюмени в Анталью с задержкой на полтора часа — в 02.30. В Анталью самолет с тюменцами прибыл в 5:30 по местному времени (7:30 по Тюмени), указано на онлайн-табло воздушных ворот Антальи.
Ранее «Наш Город» писал, что в среду, 12 июля, в тюменском Рощино вынужденную посадку совершил самолет из Москвы, следовавший в Ноябрьск, из-за низкого давления в гидросистеме.