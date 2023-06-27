Лететь нужно сейчас: жителям Тюмени предлагают слетать в Турцию за 7 435 рублей

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
По данным Telegram-канала «Пристегнитесь, мы взлетаем», данную акцию проводит авиакомпания Corendon Airlines. Вылет из Рощино 28 июня утром (сталось меньше 10 часов), время в полёте 5 часов 40 минут.
У некоторых иностранных авиакомпаний подобные акции проходят довольно часто. За 12 часов до вылета реализуются невостребованные билеты. Похожую акцию 16 июня провела Turkish Airlines, тогда цены на перелёт снижались до 5,5 тысяч рублей. Об этом сообщал «Наш город».