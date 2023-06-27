Лететь нужно сейчас: жителям Тюмени предлагают слетать в Турцию за 7 435 рублей

У некоторых иностранных авиакомпаний подобные акции проходят довольно часто. За 12 часов до вылета реализуются невостребованные билеты. Похожую акцию 16 июня провела Turkish Airlines, тогда цены на перелёт снижались до 5,5 тысяч рублей. Об этом сообщал «Наш город».