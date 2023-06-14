Жителям Тюмени предлагают слетать в Турцию за 5 499 рублей, но предложение ограничено

Turkish Airlines предлагает тюменцам билеты в Анталью за 5 499 рублей, но предложение ограничено. Стоит отметить, что по данным онлайн-сервиса Яндекс.Кассы перелёт в одну сторону в среднем стоит 22-25 тысяч рублей. Обратный билет за 5 тысяч купить уже не получится, багаж оплачивается отдельно.