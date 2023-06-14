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Жителям Тюмени предлагают слетать в Турцию за 5 499 рублей, но предложение ограничено

14 июня 2023, 10:24
Фото: 1MI

Отпуск: тюменцам предлагают улететь в Турцию за 5 тысяч рублей

Турецкая авиакомпания предлагает тюменцам слетать на курорт за 5 тысяч рублей. Данное предложение действует только на 15 июня.

Turkish Airlines предлагает тюменцам билеты в Анталью за 5 499 рублей, но предложение ограничено. Стоит отметить, что по данным онлайн-сервиса Яндекс.Кассы перелёт в одну сторону в среднем стоит 22-25 тысяч рублей. Обратный билет за 5 тысяч купить уже не получится, багаж оплачивается отдельно.

Вчера «Наш город» сообщал, что из-за увеличения спроса Utair ввела ещё один рейс до Азербайджана (Баку). Вылеты из Тюмени проходят в среду и пятницу.

Цены на билеты растут: Utair увеличила число рейсов из Тюмени в Баку
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#Александр Мязин#Турция#Общество#Новости тюмени#Бизнес#Деньги#Отпуск
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