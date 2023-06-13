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Цены на билеты растут: Utair увеличила число рейсов из Тюмени в Баку

13 июня 2023, 10:13
Фото: 1MI

Utair увеличила число авиарейсов из Тюмени в Азербайджан

Авиакомпания Utair увеличила число рейсов из Тюмени в Баку. Теперь тюменцы смогут улететь в Азербайджан дважды в неделю.
Фото: Яндекс.Касса

По данным сервиса Яндкс.Касса, вылеты из Тюмени будут выполняться в 18:00 по средам, и в 19:10 по пятницам. В настоящий момент фиксируется рост цен на авиабилеты до Баку (в среднем стоимость перелёта 26 — 28 тысяч рублей).

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале июня Utair отменила рейсы Тюмень — Омск, он был субсидируемым. В начале года авиаперевозчик планировал осуществлять полеты из Тюмени в Омск до 28 октября.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Авиарейсы#Аэропорт Рощино
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