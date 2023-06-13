Цены на билеты растут: Utair увеличила число рейсов из Тюмени в Баку

По данным сервиса Яндкс.Касса, вылеты из Тюмени будут выполняться в 18:00 по средам, и в 19:10 по пятницам. В настоящий момент фиксируется рост цен на авиабилеты до Баку (в среднем стоимость перелёта 26 — 28 тысяч рублей).