От 49 тысяч: цены на авиабилеты из Тюмени в Турцию резко подскочили в 2 раза

В конце июня и Turkish Airlines и Corendon даже предлагали полёты в Стамбул и Анталью за 5 — 7 тысяч рублей (по акции). По новым ценами перелёт в курортный город стоит 49 — 80 тысяч рублей. На 3 июля в Турцию из Тюмени можно улететь заплатив 64 тысячи.