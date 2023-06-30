От 49 тысяч: цены на авиабилеты из Тюмени в Турцию резко подскочили в 2 раза

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В конце июня и Turkish Airlines и Corendon даже предлагали полёты в Стамбул и Анталью за 5 — 7 тысяч рублей (по акции). По новым ценами перелёт в курортный город стоит 49 — 80 тысяч рублей. На 3 июля в Турцию из Тюмени можно улететь заплатив 64 тысячи.
Гораздо дешевле лететь с пересадков в Москве, но в аэропорту придётся ждать сутки. Недорогие прямые рейсы в Турцию ожидаются к 27 июля (от 39 тысяч рублей).
Ранее «Наш город» сообщал, что 15 июня Turkish Airlines предлагала билеты в Анталью за 5 499 рублей.