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От 49 тысяч: цены на авиабилеты из Тюмени в Турцию резко подскочили в 2 раза

30 июня 2023, 12:30
Фото: 1MI

Тюменцы не смогут улететь в Турцию, цены подскочили в несколько раз

Турецкие авиакомпании резко подняли цены на прямые рейсы из Тюмени в Анталью (Турция). Ранее билеты можно было купить за 20-30 тысяч.

В конце июня и Turkish Airlines и Corendon даже предлагали полёты в Стамбул и Анталью за 5 — 7 тысяч рублей (по акции). По новым ценами перелёт в курортный город стоит 49 — 80 тысяч рублей. На 3 июля в Турцию из Тюмени можно улететь заплатив 64 тысячи.

Гораздо дешевле лететь с пересадков в Москве, но в аэропорту придётся ждать сутки. Недорогие прямые рейсы в Турцию ожидаются к 27 июля (от 39 тысяч рублей).

Ранее «Наш город» сообщал, что 15 июня Turkish Airlines предлагала билеты в Анталью за 5 499 рублей.

Жителям Тюмени предлагают слетать в Турцию за 5 499 рублей, но предложение ограничено
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#Александр Мязин#Турция#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Цены#Отпуск
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