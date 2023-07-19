«Турки не любят русских?»: тюменка рассказала о новых реалиях отдыха в Турции

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Ежегодно Наталья Вахрушева летает в Турцию и уже привыкла к местным ценам, сотрудникам отеля и гостям-иностранцам. Женщина опасалась, что в этом году отдых может обернуться катастрофой из-за недружественного отношения к туристам из России.
«Но я зря беспокоилась! Все так и осталось на высшем уровне. Но я говорю о дорогом отеле с пятью звездами, здесь все же особый контингент. С стороны турков какого-то негатива я не заметила, они все также приветливы и доброжелательны. Туристы из европейских стран тоже негатива не проявляли», — рассказала Наталья.
В общении с постояльцами отеля из других стран, женщина отмечает тактичность европейских туристов. Никто из постояльцев не поднимал тему политики и не задавал компрометирующих вопросов. Все разговоры касались быта, путешествий, загара и отдыха у моря.
«Но я знаю, что турки разделили отели. В одни ездят русские, в другие — украинцы. Как мне объяснили сотрудники отеля, это сделано из-за политической обстановки и во избежание нежелательных конфликтов», — рассказывает Вахрушева.
Предоставление номера для русских ничем не отличается от аналогичного процесса для гостей из других стран. Сотрудники отелей все также ориентируются на запрос гостя и то, насколько часто он отдыхал в их апартаментах.
«Нам с мужем в честь того, что мы в этот отель летаем последние 3 года, принесли фрукты и бутылочку шампанского. Все за счет отеля. Было очень приятно. Это также показало, что отношение особо не поменялось», — говорит Наталья.
Наталья отметила, что отдых для туристов, действительно, стал значительно дороже. Помимо того, что стоимость путевок, по данным аналитиков, выросла на 10-15%, цены на экскурсии, развлечения и местные товары тоже подскочили.
«Говорят, что это из-за того, что турецкая лира в цене упала, а доллар и евро выросли. Именно поэтому для нас это так ощущается. Сейчас за парашютные виды спорта, которые всегда у туристов пользовались спросом, приходится платить в полтора раза больше. Парасейлинг сейчас стоит 80 евро!», — отмечает Вахрушева.
Финансист Игорь Балуев с этим предположением согласился. Он подчеркнул, что недавно турецкая лира обновила исторический минимуму по отношению к доллару и евро.
«У жителей региона зарплаты не изменились, а стоимость доллара выросла. Это накладывается на проблемы с турецкой валютой. А потому сейчас стоит умножать планируемые траты на полтора-два раза, чтобы не опростоволосится на месте», — предупреждает он.
Наталья в ходе своей поездки потратила значительно больше запланированной суммы. Причем она была готова к повышенным ценам, но не ожидала настолько значительной разницы.
«Если раньше, зарабатывая около 100 тысяч в месяц, ты мог себя в Турции ощущать комфортно, полнимая, что ты со своими деньгами здесь можешь себе позволить многое, то сейчас приходится экономить, чувствуешь себя почти нищебродом», — говорит женщина.
По подсчетам Натальи, отдых ей и ее супругу обошелся приблизительно в 500 тысяч рублей. 350 тысяч ушло на путевку, 120 тысяч — на отдых в местных спа-салонах. Оставшаяся часть суммы набралась на мелких тратах, вроде развлечений и чаевых для сотрудников.
«Но все зависит от ваших запросов. Можно потратить в 2 раза меньше. Моя подруга с мужем и 2 детьми летит в отель попроще за 360 тысяч рублей на всех. А в Турции же можно вовсе ни на что деньги больше не тратить, если в отеле имеется все необходимое», — говорит Вахрушева.
Наталья рекомендует экономить не на отеле, а именно на тратах внутри страны, если это необходимо. Ведь выбор хорошего отеля, по ее мнению, может помочь избежать конфликтов не фоне политической обстановки.
«В итоге скажу, что цены — конские! Но это реалии, в которых нам сейчас приходится жить. Из-за того, что отдых в этой стране обладает особой атмосферой и повышенным комфортом, не думаю, что спрос упадет. В нашем отеле и парочке соседних все было занято и значительная часть постояльцев были русскими. Так что нам остается только копить и верить в лучшее», — подытожила тюменка.