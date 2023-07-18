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Средняя заработная плата в Тюменской области выросла на 12 тысяч рублей

18 июля 2023, 03:45
Фото: 1MI
В Тюменской области в июне размер среднего заработка увеличился до 64 тысяч рублей. За год, с июня 2022 года, он вырос на 12 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

По данным аналитиков исследовательского центра «Зарплата.ру», самый большой рост продемонстрировали заработные платы врачей — они увеличились на 34% до 83 тысяч рублей и заведующих отделением операторов станков с ЧПК — на 31% до 97 тысяч рублей.

На 29% выросли доходы у инженеров (59 тысяч рублей), на 26% у кладовщиков (55 тысяч рублей), на 24% у машинистов (84 тысячи рублей).

В тоже время сократились заработки у менеджеров по туризму — на 32% до 45 тысяч рублей, юристов — на 28% до 34 тысяч рублей, специалистов по тендерам — на 23% до 47 тысяч рублей.

Эксперты пояснили, что рост заработной платы в отдельных сферах труда связан с дефицитом кадров на рынке. Таким образом, работодатели стараются завлекать новых сотрудников.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области обновлен минимум на рынке труда — сегодня на одну вакансию в регионе приходится всего 3,3 резюме. При этом, на такие вакансии как токарь, фрезеровщик, ветврач и зоотехник приходится только 0,6-0,9 резюме.

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