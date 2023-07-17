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На рынке труда Тюменской области обновлен рекордный минимум

17 июля 2023, 05:48
Фото: 1MI

На тюменском рынке труда обновлен рекордный минимум

В Тюменской области уровень конкуренции среди соискателей в Тюменской области в июне 2023 обновил минимум, опустившись до 3,3 активных резюме на вакансию.
Сюжет
Тюмень

К таким выводам по итогам исследования пришли аналитики службы HeadHunter. По данным экспертов, в числе самых дефицитных специальностей в регионе — зоотехники, ветеринарные врачи, токари и фрезеровщики, повара и пекари. На одну вакансию по этим специальностям приходится всего от 0,6 до 0,9 резюме.

Также в топ-20 самых дефицитных профессий вошли маляры (1,2 резюме на вакансию), сварщики и автомеханики (по 1,5), машинисты и агенты по недвижимости (по 1,6), операторы станков с ЧПУ (1,7), уборщики и дворники (по 1,8), операторы call-центров и медицинские сестры (по 1,9), администраторы магазинов, разнорабочие и прорабы (по 2 резюме), фармацевты (2,2 резюме на вакансию).

По словам главного эксперта hh.ru по рынку труда, руководителя направления клиентской эффективности Натальи Даниной, соотношения количества резюме к количеству вакансий на рынке разнятся в зависимости от конкретной профессиональной сферы и специализации. К примеру, число вакансий для представителей сферы искусств, массмедиа, развлечений, топ-менеджеров, специалистов в области консалтинга и инвестицией существенно меньше, чем число резюме. Соответственно и уровень конкуренции выше.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали профессии, представители которых зарабатывают около 200 тысяч рублей ежемесячно. В их число вошли электрогазосварщики, машинисты, трактористы, начальники участков.

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