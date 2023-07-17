На рынке труда Тюменской области обновлен рекордный минимум

Также в топ-20 самых дефицитных профессий вошли маляры (1,2 резюме на вакансию), сварщики и автомеханики (по 1,5), машинисты и агенты по недвижимости (по 1,6), операторы станков с ЧПУ (1,7), уборщики и дворники (по 1,8), операторы call-центров и медицинские сестры (по 1,9), администраторы магазинов, разнорабочие и прорабы (по 2 резюме), фармацевты (2,2 резюме на вакансию).