На Андреевском озере хотят открыть досуговый центр

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Здесь могут построить объект с пирсом, беседкой для поцелуев, парящим мостом, как в московском парке Зарядье, качелями, расположенными качели прямо в воде и самой большой зимней горкой в Тюменской области. Такие идеи благоустройства предложили представители активной молодежи Тюменского района на четырех стратегических сессиях, организованных специалистами управления по спорту и молодежной политике муниципалитета и молодежного центра «Поколение».
По мнению молодежи, центр должен быть в тренде и развивать современные активности, такие как катание на сабах, дайвинг (археологический дайвинг) и т. д.
Предполагается, что Центр отдыха озера Андреевское должен работать и в зимний период: катание на коньках, лыжах, снегоходах, организация комфортной зимней рыбалки, купание в проруби.
Ранее «Наш Город» писал, что дикий пляж на озере Андреевском в июле был закрыт для горожан. По периметру пляжа обустроили рвы, установили шлагбаумы и таблички, предупреждающие о том, что вход на территорию запрещен.