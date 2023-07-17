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На Андреевском озере хотят открыть досуговый центр

17 июля 2023, 04:40
Фото: 1MI
В Тюмени может стать больше на один центр отдыха. Оборудовать место для летнего и зимнего досуга планируют на берегу озера Андреевского, расположенного в районе поселка Боровский.
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Тюмень

Здесь могут построить объект с пирсом, беседкой для поцелуев, парящим мостом, как в московском парке Зарядье, качелями, расположенными качели прямо в воде и самой большой зимней горкой в Тюменской области. Такие идеи благоустройства предложили представители активной молодежи Тюменского района на четырех стратегических сессиях, организованных специалистами управления по спорту и молодежной политике муниципалитета и молодежного центра «Поколение».

По мнению молодежи, центр должен быть в тренде и развивать современные активности, такие как катание на сабах, дайвинг (археологический дайвинг) и т. д.

Предполагается, что Центр отдыха озера Андреевское должен работать и в зимний период: катание на коньках, лыжах, снегоходах, организация комфортной зимней рыбалки, купание в проруби.

Ранее «Наш Город» писал, что дикий пляж на озере Андреевском в июле был закрыт для горожан. По периметру пляжа обустроили рвы, установили шлагбаумы и таблички, предупреждающие о том, что вход на территорию запрещен.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#База отдыха#Зоны отдыха#Тюменская область
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