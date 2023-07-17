На Андреевском озере хотят открыть досуговый центр

Здесь могут построить объект с пирсом, беседкой для поцелуев, парящим мостом, как в московском парке Зарядье, качелями, расположенными качели прямо в воде и самой большой зимней горкой в Тюменской области. Такие идеи благоустройства предложили представители активной молодежи Тюменского района на четырех стратегических сессиях, организованных специалистами управления по спорту и молодежной политике муниципалитета и молодежного центра «Поколение».