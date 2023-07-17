ЧП на Крымском мосту: что известно к данному часу

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Об этом сообщил в своем тг-канале губернатор Крыма Сергей Аксенов. По его словам на месте ЧП работают правоохранительные органы и все ответственные службы, принимаются меры для восстановления ситуации.
По его словам, движение железнодорожного транспорта планируют восстановить до 9:00 местного времени — расписание поездов будет нагоняться. Что касается паромного сообщения, то информация о его возобновлении также появится к 9 часам утра.
«Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы», — сообщил Сергей Аксенов.
О причинах происшествия, по словам губернатора Крыма, информация будет опубликована позже. Тг-канал Mash передает, что на Крымском мосту произошел взрыв.
«По предварительной информации около трёх часов раздался звук взрыва и погас свет. Спустя несколько минут на мосту перекрыли движение. В 3:20 в районе железнодорожного моста произошёл ещё один взрыв. Пролёт Крымского моста в сторону Тамани разрушен, ещё один в направлении Керчи просел», — сообщает Mash.
По информации Baza известно, что в результате ЧП погибла супружеская пара — 36-летняя сотрудница управления образования Новооскольского городского округа и ее супруг, 40-летний предприниматель. В автомобиле они ехали вместе с 14-летней дочерью. Ей удалось выжить, сейчас с подростком работают врачи, она находится в состоянии средней тяжести.
В минздраве Краснодарского края подтвердили, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка. Ребенка перевезут в Белгородскую область, как только разрешат врачи, пишет РИА Новости.
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С момента последнего ЧП на Крымском мосту не прошло еще года — 8 октября 2022 года там подорвался грузовой автомобиль. Вследствие этого загорелись топливные цистерны грузового поезда. В результате происшествия погибли три человека, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Движение по железной и автомобильной дорогам было полностью остановлено. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».
Тогда помощь в восстановлении Крымского моста активно оказывала Тюменская область. С предприятий региона было направлено более 1200 тонн металлоконструкций для правой разрушенной части моста. Работы во восстановлению подорванного моста вели сотрудники компании «Мостострой-11».