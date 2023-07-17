ЧП на Крымском мосту: что известно к данному часу

С момента последнего ЧП на Крымском мосту не прошло еще года — 8 октября 2022 года там подорвался грузовой автомобиль. Вследствие этого загорелись топливные цистерны грузового поезда. В результате происшествия погибли три человека, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Движение по железной и автомобильной дорогам было полностью остановлено. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».