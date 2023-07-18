В Тюмени продают квартиру с тремя спальнями и сауной за 68 миллионов рублей

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Самая дорогая в областной столице квартира, по данным Циан, стоит 68 миллионов рублей. Она расположена, а апарт-комплексе «1А Первомайская». Площадь составляет 140 квадратных метров. В квартире имеются три спальни, два санузла, кухня-гостиная и даже сауна.
По стоимости данное жилье является третьи по дороговизне среди самых дорогих квартира, выставленных на продажу в Уральском федеральном округе.
На первом месте находится двухуровневая квартира, расположенная на 49-м этаже башни «Исеть» в Екатеринбурге площадью 456 «квадратов». Ее продают за 138,26 миллионов рублей.
На втором месте расположился двухуровневый пентхаус в Сургуте площадью 378 квадратных метров за 130 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в два раза увеличился срок экспозиции на вторичном рынке жилья. Сегодня на поиск покупателя уходит порядка полугода.