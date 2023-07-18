В Тюмени продают квартиру с тремя спальнями и сауной за 68 миллионов рублей

Самая дорогая в областной столице квартира, по данным Циан, стоит 68 миллионов рублей. Она расположена, а апарт-комплексе «1А Первомайская». Площадь составляет 140 квадратных метров. В квартире имеются три спальни, два санузла, кухня-гостиная и даже сауна.