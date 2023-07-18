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В Тюмени продают квартиру с тремя спальнями и сауной за 68 миллионов рублей

18 июля 2023, 03:18
Фото: Циан
30% самых дорогих квартир стоимостью от 20 миллионов рублей на вторичном рынке в Уральском федеральном округе выставлены на продажу в Тюмени.
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Тюмень

Самая дорогая в областной столице квартира, по данным Циан, стоит 68 миллионов рублей. Она расположена, а апарт-комплексе «1А Первомайская». Площадь составляет 140 квадратных метров. В квартире имеются три спальни, два санузла, кухня-гостиная и даже сауна.

По стоимости данное жилье является третьи по дороговизне среди самых дорогих квартира, выставленных на продажу в Уральском федеральном округе.

На первом месте находится двухуровневая квартира, расположенная на 49-м этаже башни «Исеть» в Екатеринбурге площадью 456 «квадратов». Ее продают за 138,26 миллионов рублей.

На втором месте расположился двухуровневый пентхаус в Сургуте площадью 378 квадратных метров за 130 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в два раза увеличился срок экспозиции на вторичном рынке жилья. Сегодня на поиск покупателя уходит порядка полугода.

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