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В Тюмени на три недели закроют участок в центре города

17 июля 2023, 08:07
Фото: Тюмень. Администрация города.
В Тюмени на три недели перекроют участок автомобильной дороги в центре города.
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Тюмень

В связи с ремонтом тепловых сетей, в период с 24 июля по 14 августа будет закрыт для транспортных средств участок улицы Ялуторовской в районе пересечения с улицей Кузнецова.

Альтернативные маршруты организуют по улицам Грибоедова и Первомайской.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 5 по 7 августа для автодвижение будет закрыт участок улицы Червишевский тракт в районе дома № 46. Здесь будут проводиться работы на тепловых сетях.

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