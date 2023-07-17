В Тюмени на три недели закроют участок в центре города

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В связи с ремонтом тепловых сетей, в период с 24 июля по 14 августа будет закрыт для транспортных средств участок улицы Ялуторовской в районе пересечения с улицей Кузнецова.
Альтернативные маршруты организуют по улицам Грибоедова и Первомайской.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 5 по 7 августа для автодвижение будет закрыт участок улицы Червишевский тракт в районе дома № 46. Здесь будут проводиться работы на тепловых сетях.