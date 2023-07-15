В Тюмени продажи BMW и Lexus выросли в 2,5 раза

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
При этом самыми популярными авто стали Lexus RX, BMW X5, Lexus NX, Lexus ES, BMW X6, сообщили аналитик Авито. Авто. По данным экспертов, средняя стоимость этих моделей составила 6,7 миллионов рублей.
Рейтинг самых продаваемых авто с пробегом возрасте до 3-х лет во втором квартале возглавил Lexus RX. На долю модели пришлось 19,6% от общих продаж. Средняя стоимость данного авто составила 6,99 миллионов рублей. На втором месте — BMW X5 за 7,4 миллиона рублей, на третьем Lexus NX за 4,5 миллионов рублей. На четвертом и пятом местах рейтинга по продажам расположились Lexus ES (4,4 миллиона рублей) и BMW X6 (12,7 миллионов рублей).
По словам аналитиков Авито. Авто, рост интереса покупателей к премиум-авто с пробегом обусловлен высоким качеством сборки и надежностью автомобилей премиум-класса.
«Многие рассматривают автомобили в возрасте до 3 лет как прямую альтернативу новым: зачастую у них небольшой пробег, но при этом стоят они дешевле нового авто из салона. Этот принцип касается и премиального сегмента рынка, поэтому рост спроса на премиум-автомобили в возрасте до 3 лет вполне закономерен», — пояснили эксперты.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области в ближайшие 3-4 месяца из-за ослабления курса рубля могут подорожать подержанные автомобили, ввезенные в страну по параллельному импорту. По словам экспертов, в первую очередь увеличится стоимость поддержанных и автомобилей класса B.