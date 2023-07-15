В Тюмени продажи BMW и Lexus выросли в 2,5 раза

Рейтинг самых продаваемых авто с пробегом возрасте до 3-х лет во втором квартале возглавил Lexus RX. На долю модели пришлось 19,6% от общих продаж. Средняя стоимость данного авто составила 6,99 миллионов рублей. На втором месте — BMW X5 за 7,4 миллиона рублей, на третьем Lexus NX за 4,5 миллионов рублей. На четвертом и пятом местах рейтинга по продажам расположились Lexus ES (4,4 миллиона рублей) и BMW X6 (12,7 миллионов рублей).