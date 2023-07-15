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В Тюмени на День города выступит группа «ЛЮБЭ»

15 июля 2023, 03:54
Фото: ВК ЛЮБЭ
Группа «ЛЮБЭ» выступит с концертной программой в Тюмени на День города. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
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Тюмень
«Благодаря нашей компании „Страна Девелопмент“ на площади 400-летия Тюмени вечером пройдет концерт легендарной группы „Любэ“. А в 22:00 еще один подарок от меценатов — благотворительного фонда „Золотые ворота Сибири“ — жители Тюмени станут свидетелями красочного праздничного салюта, — сообщил Кухарук в своем тг-канале.

По его словам фейерверки запустят в честь бессмертного подвига тюменцев в годы войны и героев специальной военной операции, которые сегодня вносят главный вклад в дело Победы.

Начнется праздничный день, 29 июля, с полумарафона. Спортивное мероприятие стартует в 7 часов утра. После чего на площади у тхенопарка состоится уже традиционное мероприятие «Парад красных машин». Здесь же будет организована работа интерактивных площадок.

Главной площадкой празднования Дня города станет площадь 400-летия Тюмени. В течение всего дня там будут проходить концертные выступления лучших творческих коллективов города, запланировано проведение интересных конкурсов и мастер-классов.

Набережная 29 июля традиционно станет большой спортивной локацией: там состоится фестиваль уличной культуры и экстрим-спорта «Уличная Классика». «Тюмень Сильная» готовит различные конкурсы, мастер-классы и шоу-программу.

На пешеходной улице Дзержинского в день 437-летия Тюмени состоится много мероприятий, посвященных истории города: состоится открытие «Двора мастеров», в рамках которого пройдет фестиваль деревянного зодчества и т. д.

На Цветном бульваре состоится гастрономических фестиваль «Хлебный базар», «Танцующая Тюмень» пройдет на Центральной площади, а у здания администрации города будет организовано много площадок для детей.

«Все традиционные и полюбившиеся тюменцам и гостям города события — Сабантуй, „Сны улиц“, праздник колокольного звона, парад талантов, „Хоот векки“… — тоже обязательно состоятся», — отметила Руслан Кухарук.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени завершили съемки короткометражки «Чтобы не было холодно». Над созданием фильма работала федеральная компания «Rec Production». Тюменцам короткометражный фильм покажут 29 июля.

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