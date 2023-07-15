В Тюмени на День города выступит группа «ЛЮБЭ»

Начнется праздничный день, 29 июля, с полумарафона. Спортивное мероприятие стартует в 7 часов утра. После чего на площади у тхенопарка состоится уже традиционное мероприятие «Парад красных машин». Здесь же будет организована работа интерактивных площадок.