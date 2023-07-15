«Сайлент Хилл»: после ливней Тюмень окутал густой туман

Туман после 40-градусной жары и ливневых дождей окутал не только областной столицу и федеральные трассы. Курган — Тюмень, в частности. В настоящее время там дежурит наряд ДПС. Также туманные явления и снижение видимости отмечено в Ялуторовском и Исетском районах.