«Сайлент Хилл»: после ливней Тюмень окутал густой туман

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
«Вспоминается Сайлент Хилл», — отметили горожане.
По словам тюменцев, данное природное явление наблюдалось во всех районах города. К утру туман усилился.
Туман после 40-градусной жары и ливневых дождей окутал не только областной столицу и федеральные трассы. Курган — Тюмень, в частности. В настоящее время там дежурит наряд ДПС. Также туманные явления и снижение видимости отмечено в Ялуторовском и Исетском районах.