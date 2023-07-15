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«Сайлент Хилл»: после ливней Тюмень окутал густой туман

15 июля 2023, 04:25
Фото: ЧС Тюмень
Жители Тюмени делятся в социальных сетях фотографиями густого тумана, опустившегося на областную столицу сегодня ночью.
Сюжет
Тюмень
Видео: ЧС Тюмень
«Вспоминается Сайлент Хилл», — отметили горожане.
Фото: ЧС Тюмень

По словам тюменцев, данное природное явление наблюдалось во всех районах города. К утру туман усилился.

Видео: ГИБДД

Туман после 40-градусной жары и ливневых дождей окутал не только областной столицу и федеральные трассы. Курган — Тюмень, в частности. В настоящее время там дежурит наряд ДПС. Также туманные явления и снижение видимости отмечено в Ялуторовском и Исетском районах.

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