«Бабушки ослепнут»: тюменцы раскритиковали ремонт в городской поликлинике №6

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Горожанам не понравились яркие рамки с подсветкой на стенах медицинского учреждения и узкие коридоры.
«Слишком ярко, это же не ночной клуб, бабушки ослепнут. Очень плохо. Еще бы диско-шар повесили», — отметили жители областной столицы.
«Ложка дёгтя: внешне красиво, а качество лечения и всего остального не изменилось», — посетовали тюменцы.
По словам пациентов, несмотря на заверения властей о том, что в поликлинике ведут прием узкие специалисты, записаться к ним по-прежнему крайне сложно.
«Чтобы попасть к узким специалистам, нужно сначала попасть к терапевту, которые и так завалены кучей пациентов и кучей заполнения документаций. Мне вот без разницы, как оформлена поликлиника. Главное, чтобы специалистам платили хорошую зарплату и они тогда бы держались за свои места и помогали людям», — отметили горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в течение семнадцати лет в Восточном микрорайоне построят новую поликлинику на 400 посещений в смену. Также здесь появятся заведения общепита и паркинг для автомобилей.