nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Изображение материала

«Бабушки ослепнут»: тюменцы раскритиковали ремонт в городской поликлинике №6

15 июля 2023, 08:12
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В тюменской поликлинике №6 завершили капитальный ремонт

Тюменцы раскритиковали вид городской поликлиники №6 после проведенного капитального ремонта.
Сюжет
Тюмень

Горожанам не понравились яркие рамки с подсветкой на стенах медицинского учреждения и узкие коридоры.

«Слишком ярко, это же не ночной клуб, бабушки ослепнут. Очень плохо. Еще бы диско-шар повесили», — отметили жители областной столицы.
«Ложка дёгтя: внешне красиво, а качество лечения и всего остального не изменилось», — посетовали тюменцы.

По словам пациентов, несмотря на заверения властей о том, что в поликлинике ведут прием узкие специалисты, записаться к ним по-прежнему крайне сложно.

«Чтобы попасть к узким специалистам, нужно сначала попасть к терапевту, которые и так завалены кучей пациентов и кучей заполнения документаций. Мне вот без разницы, как оформлена поликлиника. Главное, чтобы специалистам платили хорошую зарплату и они тогда бы держались за свои места и помогали людям», — отметили горожане.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в течение семнадцати лет в Восточном микрорайоне построят новую поликлинику на 400 посещений в смену. Также здесь появятся заведения общепита и паркинг для автомобилей.

Читайте также:
Турпутевки в Тюмени за год подорожали почти на 40%В тюменском поселке обрушился рынок. Есть пострадавшиеУстарели: тюменские власти хотят обновить автобусный парк на 600 млн рублей
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Поликлиники#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Последствия непогоды в Тюмени: выбитые стекла, обвал моста, потоп в квартирах
Вчера, 08:44
Топ самых дешевых квартир в аренду в Тюмени
Вчера, 10:54
В Тюмени шубы подорожали почти в два раза
Вчера, 07:14
Многодетный отец из Тобольска обманул родных и уехал на СВО
Вчера, 04:19
«Выела все»: в южных районах Тюменской области нашествие саранчи
Вчера, 06:49
«Все нужное — рядом»: в Тюмени строится жилой комплекс с полной инфраструктурой
Вчера, 11:26