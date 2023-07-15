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Турпутевки в Тюмени за год подорожали почти на 40%

15 июля 2023, 07:28
Фото: 1MI

Рынок платных услуг в Тюменской области вырос на 8,5 миллиардов рублей

Более 67,5 миллиардов рублей потратили с начала года жители Тюменской области на платные услуги. Это на 8,5 миллиардов больше, чем годом ранее.
Сюжет
Тюмень

По данным Тюменьстата, в зимние месяцы на оплату услуг жители региона тратили по 12,8 миллиардов рублей в месяц, весной затраты возросли до 14 миллиардов.

Рост расходов на оплату услуг обусловлен увеличением тарифов. В частности, услуги зарубежного туризма за год подорожали на 38,3%, ЖКХ — на 12,5%, медицинские услуги — на 10%. По данным на конец июня в целом стоимость услуг выросла в Тюменской области на 3,3%. Для сравнения, по России в среднем этот показатель составил 5,6%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний месяц стоимость туристических путевок в заграничные страны выросла на 10% из-за роста курса валют. По прогнозам туроператоров, в ближайшее время туры могут подорожать еще на 10-20%.

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