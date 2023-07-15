Турпутевки в Тюмени за год подорожали почти на 40%

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
По данным Тюменьстата, в зимние месяцы на оплату услуг жители региона тратили по 12,8 миллиардов рублей в месяц, весной затраты возросли до 14 миллиардов.
Рост расходов на оплату услуг обусловлен увеличением тарифов. В частности, услуги зарубежного туризма за год подорожали на 38,3%, ЖКХ — на 12,5%, медицинские услуги — на 10%. По данным на конец июня в целом стоимость услуг выросла в Тюменской области на 3,3%. Для сравнения, по России в среднем этот показатель составил 5,6%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний месяц стоимость туристических путевок в заграничные страны выросла на 10% из-за роста курса валют. По прогнозам туроператоров, в ближайшее время туры могут подорожать еще на 10-20%.