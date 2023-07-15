Турпутевки в Тюмени за год подорожали почти на 40%

Рост расходов на оплату услуг обусловлен увеличением тарифов. В частности, услуги зарубежного туризма за год подорожали на 38,3%, ЖКХ — на 12,5%, медицинские услуги — на 10%. По данным на конец июня в целом стоимость услуг выросла в Тюменской области на 3,3%. Для сравнения, по России в среднем этот показатель составил 5,6%.